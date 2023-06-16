Чокери-серця, біжутерія з мушлями й коралами: топ-9 трендових аксесуарів, які прикрасять літній образ (фото)
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Обруч із вуаллю, паски-ланцюги, тропічні квіти і не тільки… Стиліст назвав головні тренди цього літа
Аксесуари – важлива частина образу, яка доповнює та завершує його. Влітку можна виходити за рамки й носити не лише звичні ланцюжки і сережки, а й додавати прикраси у морській тематиці.
Український стиліст Матвій Калугін розповів про дев’ять гарячих трендів на аксесуари, про які варто знати цього літа. Про це він пише в Instagram.
Як пояснює стиліст, аксесуари відіграють вирішальну роль у формуванні образу, допомагають змінювати настрій та характер лука. Калугін виділив топ-9 трендів цього літа, які "приправлять" ваш образ:
- Біжутерія з морською зіркою. Внесе нотки інфантильності у ваш аутфіт, додасть м’який шлейф морської атмосфери навіть у міські образи.
- Прикраси у формі мушель і коралів. Сміливо комбінуйте і з пляжними вбраннями, і з міськими.
- Чокери та намиста з серцем. Гарячий тренд весни залишається з нами й улітку. Вибір вражає: подовжені cord necklaces на мотузці, оксамитові або атласні чокери, подовжені кулони з тонким ланцюжком.
- Тропічні квіти. Це може бути чокер, брошка, сережки або аксесуар для волосся. Такий аксесуар додасть яскравості.
- Ланцюговий пояс. Може бути багатошаровим, з вкрапленням бусин або монет. Додає дрібку вінтажного духу, але впишеться і в образи інших стилів.
- Масивні браслети Якнайбільш великі та фактурні. Підкреслять зап’ястя — найстрункішу частину нашої фігури, тим самим нададуть образу легкості.
- Обручі із вуаллю. Ідеальний вибір для урочистих літніх подій, будь то весілля, побачення чи вечірка.
- Тонкий шарф. Привіт із 00-х. Але сьогодні цей аксесуар лаконічніший, на літо вибирайте шифон або шовк.
- Напівпрозорі оправи. Такі окуляри освіжать будь-який образ.
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