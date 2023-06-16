Чокери-серця, біжутерія з мушлями й коралами: топ-9 трендових аксесуарів, які прикрасять літній образ (фото)

Обруч із вуаллю, паски-ланцюги, тропічні квіти і не тільки… Стиліст назвав головні тренди цього літа

Аксесуари – важлива частина образу, яка доповнює та завершує його. Влітку можна виходити за рамки й носити не лише звичні ланцюжки і сережки, а й додавати прикраси у морській тематиці.

Український стиліст Матвій Калугін розповів про дев’ять гарячих трендів на аксесуари, про які варто знати цього літа. Про це він пише в Instagram.

Як пояснює стиліст, аксесуари відіграють вирішальну роль у формуванні образу, допомагають змінювати настрій та характер лука. Калугін виділив топ-9 трендів цього літа, які "приправлять" ваш образ:

Біжутерія з морською зіркою. Внесе нотки інфантильності у ваш аутфіт, додасть м’який шлейф морської атмосфери навіть у міські образи.

Внесе нотки інфантильності у ваш аутфіт, додасть м’який шлейф морської атмосфери навіть у міські образи. Прикраси у формі мушель і коралів. Сміливо комбінуйте і з пляжними вбраннями, і з міськими.

Сміливо комбінуйте і з пляжними вбраннями, і з міськими. Чокери та намиста з серцем. Гарячий тренд весни залишається з нами й улітку. Вибір вражає: подовжені cord necklaces на мотузці, оксамитові або атласні чокери, подовжені кулони з тонким ланцюжком.

Гарячий тренд весни залишається з нами й улітку. Вибір вражає: подовжені cord necklaces на мотузці, оксамитові або атласні чокери, подовжені кулони з тонким ланцюжком. Тропічні квіти. Це може бути чокер, брошка, сережки або аксесуар для волосся. Такий аксесуар додасть яскравості.

Ланцюговий пояс. Може бути багатошаровим, з вкрапленням бусин або монет. Додає дрібку вінтажного духу, але впишеться і в образи інших стилів.

Може бути багатошаровим, з вкрапленням бусин або монет. Додає дрібку вінтажного духу, але впишеться і в образи інших стилів. Масивні браслети Якнайбільш великі та фактурні. Підкреслять зап’ястя — найстрункішу частину нашої фігури, тим самим нададуть образу легкості.

Якнайбільш великі та фактурні. Підкреслять зап’ястя — найстрункішу частину нашої фігури, тим самим нададуть образу легкості. Обручі із вуаллю. Ідеальний вибір для урочистих літніх подій, будь то весілля, побачення чи вечірка.

Ідеальний вибір для урочистих літніх подій, будь то весілля, побачення чи вечірка. Тонкий шарф. Привіт із 00-х. Але сьогодні цей аксесуар лаконічніший, на літо вибирайте шифон або шовк.

Привіт із 00-х. Але сьогодні цей аксесуар лаконічніший, на літо вибирайте шифон або шовк. Напівпрозорі оправи. Такі окуляри освіжать будь-який образ.

Мушлі та корали — тренд сезону

Морська тематика є актуальною

Альтернатива звичайному ременю

Тропічні квіти – хіт сезону

Чим більше - тим краще

Витончений аксесуар

Найтрендовіша прикраса року

Напівпрозорі оправи знову в моді

Привіт із нульових

Раніше "Телеграф" розповідав, які купальники опинилися на піку трендів у 2023 році. А ще ми писали про правила вибору сонцезахисних окулярів.