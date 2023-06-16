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Чокери-серця, біжутерія з мушлями й коралами: топ-9 трендових аксесуарів, які прикрасять літній образ (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Без прикрас образ «голий»
Без прикрас образ «голий». Фото Freepik

Обруч із вуаллю, паски-ланцюги, тропічні квіти і не тільки… Стиліст назвав головні тренди цього літа

Аксесуари – важлива частина образу, яка доповнює та завершує його. Влітку можна виходити за рамки й носити не лише звичні ланцюжки і сережки, а й додавати прикраси у морській тематиці.

Український стиліст Матвій Калугін розповів про дев’ять гарячих трендів на аксесуари, про які варто знати цього літа. Про це він пише в Instagram.

Як пояснює стиліст, аксесуари відіграють вирішальну роль у формуванні образу, допомагають змінювати настрій та характер лука. Калугін виділив топ-9 трендів цього літа, які "приправлять" ваш образ:

  • Біжутерія з морською зіркою. Внесе нотки інфантильності у ваш аутфіт, додасть м’який шлейф морської атмосфери навіть у міські образи.
  • Прикраси у формі мушель і коралів. Сміливо комбінуйте і з пляжними вбраннями, і з міськими.
  • Чокери та намиста з серцем. Гарячий тренд весни залишається з нами й улітку. Вибір вражає: подовжені cord necklaces на мотузці, оксамитові або атласні чокери, подовжені кулони з тонким ланцюжком.
  • Тропічні квіти. Це може бути чокер, брошка, сережки або аксесуар для волосся. Такий аксесуар додасть яскравості.
  • Ланцюговий пояс. Може бути багатошаровим, з вкрапленням бусин або монет. Додає дрібку вінтажного духу, але впишеться і в образи інших стилів.
  • Масивні браслети Якнайбільш великі та фактурні. Підкреслять зап’ястя — найстрункішу частину нашої фігури, тим самим нададуть образу легкості.
  • Обручі із вуаллю. Ідеальний вибір для урочистих літніх подій, будь то весілля, побачення чи вечірка.
  • Тонкий шарф. Привіт із 00-х. Але сьогодні цей аксесуар лаконічніший, на літо вибирайте шифон або шовк.
  • Напівпрозорі оправи. Такі окуляри освіжать будь-який образ.
Модні літні прикраси
Мушлі та корали — тренд сезону
Модні літні прикраси
Морська тематика є актуальною
Ремінь-ланцюжок
Альтернатива звичайному ременю
Модні літні прикраси
Тропічні квіти – хіт сезону
Модні браслети
Чим більше - тим краще
Обруч із вуаллю
Витончений аксесуар
Чокери із сердечками
Найтрендовіша прикраса року
Напівпрозорі окуляри
Напівпрозорі оправи знову в моді
Тонкий шарф
Привіт із нульових

Раніше "Телеграф" розповідав, які купальники опинилися на піку трендів у 2023 році. А ще ми писали про правила вибору сонцезахисних окулярів.

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#Прикраси #Аксесуари #Тренди