Мають шикарний та чарівний вигляд: найсоковитіші тренди манікюру на літо 2023 року (фото)

З такими дизайнами нігтів ви матимете чудовий вигляд

У 2023 році у трендах нейл-індустрії одночасно і дизайни, і мінімалізм. Тому кожна модниця зможе знайти щось своє: під свій смак, стиль, переваги кольору.

"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші та найстильніші ідеї дизайнів нігтів, щоб вам було легше зробити свій вибір. Топ-8 модних дизайнів нігтів далі.

Тренди манікюру 2023:

Сяйнистий фініш – мегамодний дизайн нігтів з втиранням.⠀

Металік – прикраса нігтів металевим дизайном, втиранням, фольгою яскравий тренд 2023 року.

3D-манікюр – хіт цього сезону. Об’ємні візерунки малюнки та інший декор на нігтях. Це можуть бути як невеликі об’ємні крапельки на нігтях чи милий ведмідь на одному нігті. Однозначно, це найсміливіший манікюр літа 203 року.

Хвилі та смужки — на зміну геометрії та абстракції прийшли милі та нехитрі хвилі та смужки які роблять манікюр шалено легким та приємним, нагадуючи про безтурботність та відпочинок.⠀

Тваринний принт це можуть стати леопардові, тигрові, зеброві та ін. принти. А також актуальні зображення диких тварин, пташок, улюблених вихованців.

Поталь – це один із найпопулярніших напрямків у nail-дизайні. Цей декор надає нігтям фактурності та шикарного металічного блиску.

Тату на нігтях — такий дизайн відмінно підходить дівчатам, які бажають розбавити нігті лаконічними візерунками, а також тим, хто щиро любить тату.⠀

"Чистий" манікюр — якщо вам не до вподоби дизайни, вибирайте природність. Йдеться не про те, щоб залишати нігті повністю без покриття. Головне завдання — створити ілюзію просто нігтів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як створити актуальний та стильний манікюр у морській тематиці. Черепашки, краплі води, відтінки синього і не тільки елементи дизайну, які опинилися в топі літніх нейл-тенденцій.