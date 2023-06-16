Ідеально і на роботу, і на прогулянку: сім топових тенденцій літа 2023 року (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ці речі мають бути в літньому гардеробі кожної модниці
Сонце та спека знову повернулися і температура почала різко зростати. Однак разом з цим виникає питання, що ж такого вдягнути, щоб не зваритися на вулиці і при цьому виглядати стильно. На допомогу йдуть модні тренди та тенденції літа 2023 року.
Стиліст під ніком sisterlystyle.co в Інстаграм у своєму модному блозі зібрав сім найстильніших трендів нинішніх модних колекцій. Ці речі ідеально підійдуть як для офісних буднів, так і для вечірніх прогулянок містом.
Тренди літа 2023:
- Сукні та спідниці у довжині максі
- Трикотажні речі
- Сукні та топи бандо
- Денім у всіх його видах
- В’язаний ажур
- Лляний одяг
- Блискітки
Раніше "Телеграф" розповідав, що тільник — актуальна річ цього літа, яка стане частиною багатьох стильних аутфітів. А ще ми писали про головні тренди на сукні у 2023 році: у моді квітковий принт, розрізи, в’язані моделі і не тільки.