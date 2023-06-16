Ідеально і на роботу, і на прогулянку: сім топових тенденцій літа 2023 року (фото)

Ці речі мають бути в літньому гардеробі кожної модниці

Сонце та спека знову повернулися і температура почала різко зростати. Однак разом з цим виникає питання, що ж такого вдягнути, щоб не зваритися на вулиці і при цьому виглядати стильно. На допомогу йдуть модні тренди та тенденції літа 2023 року.

Стиліст під ніком sisterlystyle.co в Інстаграм у своєму модному блозі зібрав сім найстильніших трендів нинішніх модних колекцій. Ці речі ідеально підійдуть як для офісних буднів, так і для вечірніх прогулянок містом.

Тренди літа 2023:

Сукні та спідниці у довжині максі

Трикотажні речі

Сукні та топи бандо

Денім у всіх його видах

В’язаний ажур

Лляний одяг

Блискітки

Раніше "Телеграф" розповідав, що тільник — актуальна річ цього літа, яка стане частиною багатьох стильних аутфітів. А ще ми писали про головні тренди на сукні у 2023 році: у моді квітковий принт, розрізи, в’язані моделі і не тільки.