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Ідеально і на роботу, і на прогулянку: сім топових тенденцій літа 2023 року (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Тренди літа 2023 — фото
Тренди літа 2023 — фото. Фото pexels.com

Ці речі мають бути в літньому гардеробі кожної модниці

Сонце та спека знову повернулися і температура почала різко зростати. Однак разом з цим виникає питання, що ж такого вдягнути, щоб не зваритися на вулиці і при цьому виглядати стильно. На допомогу йдуть модні тренди та тенденції літа 2023 року.

Стиліст під ніком sisterlystyle.co в Інстаграм у своєму модному блозі зібрав сім найстильніших трендів нинішніх модних колекцій. Ці речі ідеально підійдуть як для офісних буднів, так і для вечірніх прогулянок містом.

Тренди літа 2023:

  • Сукні та спідниці у довжині максі
Тренди літа 2023 — фото
  • Трикотажні речі
Тренди літа 2023 — фото
  • Сукні та топи бандо
Тренди літа 2023 — фото
  • Денім у всіх його видах
Тренди літа 2023 — фото
  • В’язаний ажур
Тренди літа 2023 — фото
  • Лляний одяг
Тренди літа 2023 — фото
  • Блискітки
Тренди літа 2023 — фото

Раніше "Телеграф" розповідав, що тільник — актуальна річ цього літа, яка стане частиною багатьох стильних аутфітів. А ще ми писали про головні тренди на сукні у 2023 році: у моді квітковий принт, розрізи, в’язані моделі і не тільки.

Теги:
#Мода #Стиль