7 найтрендовіших кольорів лаку на літо: майстер показала, який вигляд вони мають на нігтях (фото та відео)

Вони найбільш актуальні у перший місяць літа

Не так вже й складно залишатися вірною собі, при цьому перебуваючи в тренді і слідуючи останнім модним тенденціям. Сучасні майстри манікюру пропонують безліч відтінків лаку для нігтів, з яких кожна може вибрати відповідний, що відповідає її смаку.

Британський майстер нейл-арту Ірам Шелтон у коментарі виданню Who What Wear розповіла, які сім кольорів лаку будуть найтрендовішими в першому літньому місяці 2023 року.

Ніжно-блакитний

Цей відтінок чудово підкреслює природний тон шкіри і представляє чудову альтернативу для тих, хто не любить яскраві відтінки.

Нейтральні

Інтерес до природної краси та простоти стає дедалі популярнішим, тому на початку літа актуальні нейтральні відтінки.

Білий

За словами майстра, особливо популярний зараз манікюр у білому кольорі, він ідеально поєднується з будь-яким одягом.

Рожевий

Цей відтінок був визнаний експертом ідеальним вибором не лише для червня, а й для всього літнього сезону.

Червоний

Традиційний червоний манікюр ніколи не вийде з тренду і завжди буде популярним.

Молочний

На думку експерта, цей відтінок ідеальний для людей, які не наважуються на білий манікюр, але бажають вибрати щось нейтральне.

Класичний французький манікюр

Майстер зазначила, що цей дизайн є актуальним для літа та гармонійно поєднується без винятку з будь-якими образами.

У трендах цього літа знаходяться і дизайни з геометричним візерунком. Також у моді — квітковий дизайн. І якщо деякі частіше експериментують з нейл-артом, наприклад, малюють оригінальний черепаховий принт або в стилі Disney, то любительки класики прикрашають свої нігтики ромашками і роблять свої образи ще милішими.