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Поясна, карго і не лише: Андре Тан назвав топ-5 трендових сумок цього літа (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Сумка – важливий елемент літнього гардеробу Новина оновлена 18 червня 2023, 19:07
Сумка – важливий елемент літнього гардеробу. Фото Freepik

Без сумки образ буде неповноцінним, тому варто підібрати актуальний аксесуар на літо

У літньому гардеробі мають бути не лише купальники, сарафани та панами, а стильні, але водночас функціональні сумки. Цього сезону в моді багато красивих моделей, які впишуться в образи різних стилів.

Докладніше про тренди на сумки влітку-2023 розповідає відомий дизайнер Андре Тан. Про топ-5 гарячих тенденцій він написав на своїй сторінці в Інстаграм.

За словами модельєра, правильно підібрана сумка може радикально змінити настрій вбрання. Андре Тан рекомендує звернути увагу цього літа на п’ять варіантів:

  • Плетений таут. Подібний фасон завжди стає популярним влітку, оскільки асоціюється з морським настроєм, відпусткою та безтурботністю. У твердий плетений таут вміститься все, що вам потрібно.
  • Поясна сумка. Зручний варіант для прогулянок, але водночас і стильний. Модель давно вийшла за рамки спортивного стилю, тому елегантні варіанти поясних сумок поєднуватимуться з літніми сукнями та спідницями.
  • Сумка-сідло. Ковбойська естетика не виходить із моди ніколи. Актуальні як більші моделі, так і маленькі. З кольором також можна експериментувати: у тренді і класичний коричневий, і зелений чи рожевий.
  • Квіткові мотиви на сумках. Істинно літня тенденція допоможе створити красивий і жіночний образ. Головне, використовуйте принти у своїх аутфітах дозовано.
  • Сумка карго. Стиль карго продовжує завойовувати симпатії модниць. Об’ємні кишені на сумках — тренд літа-2023. Зверніть увагу на мініатюрні варіанти з нейлону або просторі таути з натуральної бавовни, щоб не перевантажити літнє вбрання.
Модні сумки 2023
Сумка-сідло
Модні сумки 2023
Квіти – тренд сезону
Модні сумки 2023
Карго не виходить із моди
Модні сумки 2023
Зручний варіант
Модні сумки 2023
Літня естетика

Щоб ваш літній образ був цілісним, подбайте не тільки про сумку, а й інші аксесуари. Раніше "Телеграф" розповідав про наймодніші прикраси цього сезону – чокери-серця, намиста з мушлями і не тільки.

Теги:
#Сумки #Андре Тан #Тренди