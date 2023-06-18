Поясна, карго і не лише: Андре Тан назвав топ-5 трендових сумок цього літа (фото)

Без сумки образ буде неповноцінним, тому варто підібрати актуальний аксесуар на літо

У літньому гардеробі мають бути не лише купальники, сарафани та панами, а стильні, але водночас функціональні сумки. Цього сезону в моді багато красивих моделей, які впишуться в образи різних стилів.

Докладніше про тренди на сумки влітку-2023 розповідає відомий дизайнер Андре Тан. Про топ-5 гарячих тенденцій він написав на своїй сторінці в Інстаграм.

За словами модельєра, правильно підібрана сумка може радикально змінити настрій вбрання. Андре Тан рекомендує звернути увагу цього літа на п’ять варіантів:

Плетений таут. Подібний фасон завжди стає популярним влітку, оскільки асоціюється з морським настроєм, відпусткою та безтурботністю. У твердий плетений таут вміститься все, що вам потрібно.

Подібний фасон завжди стає популярним влітку, оскільки асоціюється з морським настроєм, відпусткою та безтурботністю. У твердий плетений таут вміститься все, що вам потрібно. Поясна сумка. Зручний варіант для прогулянок, але водночас і стильний. Модель давно вийшла за рамки спортивного стилю, тому елегантні варіанти поясних сумок поєднуватимуться з літніми сукнями та спідницями.

Зручний варіант для прогулянок, але водночас і стильний. Модель давно вийшла за рамки спортивного стилю, тому елегантні варіанти поясних сумок поєднуватимуться з літніми сукнями та спідницями. Сумка-сідло. Ковбойська естетика не виходить із моди ніколи. Актуальні як більші моделі, так і маленькі. З кольором також можна експериментувати: у тренді і класичний коричневий, і зелений чи рожевий.

Ковбойська естетика не виходить із моди ніколи. Актуальні як більші моделі, так і маленькі. З кольором також можна експериментувати: у тренді і класичний коричневий, і зелений чи рожевий. Квіткові мотиви на сумках. Істинно літня тенденція допоможе створити красивий і жіночний образ. Головне, використовуйте принти у своїх аутфітах дозовано.

Істинно літня тенденція допоможе створити красивий і жіночний образ. Головне, використовуйте принти у своїх аутфітах дозовано. Сумка карго. Стиль карго продовжує завойовувати симпатії модниць. Об’ємні кишені на сумках — тренд літа-2023. Зверніть увагу на мініатюрні варіанти з нейлону або просторі таути з натуральної бавовни, щоб не перевантажити літнє вбрання.

Квіти – тренд сезону

Карго не виходить із моди

Зручний варіант

Літня естетика

Щоб ваш літній образ був цілісним, подбайте не тільки про сумку, а й інші аксесуари. Раніше "Телеграф" розповідав про наймодніші прикраси цього сезону – чокери-серця, намиста з мушлями і не тільки.