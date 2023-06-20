Як стильно носити спідниці цього літа: ідеї для образів, які надихають (фото)

Цього сезону дизайнери представили фасони, які підійдуть кожній

Спідниці приваблюють не лише стилістів та дизайнерів, а й усіх модниць, які цінують комфорт, універсальність та жіночність. Вони стали предметом особливої уваги та незамінним елементом літнього гардероба для всіх дам, які не можуть уявити свої образи без гарної спідниці.

У 2023 році спідниці приємно вражають своїм широким вибором. У цьому сезоні кожна дівчина зможе знайти ідеальну спідницю для себе серед безлічі запропонованих дизайнерами варіантів. В асортименті є спідниці зі шкіри та джинсової тканини, саме такі матеріали нададуть вам стильного вигляду.

Персональний стиліст Яна Платонова поділилась добіркою стильних ідей образів зі спідницями на літо. Вона може надихнути на нові перевтілення. Нагадаємо, що цього сезону спідниці максі, міді і міні активно користуються популярністю, причому кожна з них має свій унікальний стиль.

Раніше "Телеграф" писав, що без суконь не обходиться жодне літо, і це не виключення. Персональний стиліст Ната Москаленко розповіла, які сукні цього спекотного сезону обирати в гардероб.