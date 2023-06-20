Не бійтеся зробити яскравіше: топові тренди манікюру на літо 2023 року (фото)
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Ваші ручки будуть виглядати бездоганно з цими дизайнами
Літо — час яскравості та свіжості, тому не бійтеся додавати фарб у свій образ. Наприклад, це можна зробити за допомогою яскравого манікюру, або хоча б з деякими барвистими деталями, якщо боїтеся переборщити.
Зазначимо, що у 2023 році особливо виграшно виглядають яскраві та навіть неонові відтінки, особливо вже на засмаглій шкірі. Якщо ви власниця світлої шкіри — зверніть увагу на нюдові і рожеві кольори.
Тренди манікюру 2023:
- Сухоцвіти – ніжний дизайн із висушених квітів додасть вашому образу романтизму та легкості.
- Фуксія – літній, яскравий, соковитий відтінок для тих, хто хоче виділитися.
- Тваринний принт (зебра, леопард, змія) – ефектний, елегантний та сміливий дизайн.
- Молочний – нюдові відтінки залишаються у тренді. Такий манікюр не набридає і підходить до будь-якого образу. До цього відтінку підійде будь-який дизайн: блискітки, написи, принти та наклейки.
- Викладний френч — прозорий, з блискітками, сухоцвітами, у різних відтінках. Поєднується з будь-якою формою і відрізняється тривалою шкарпеткою.
Раніше "Телеграф" ділився іншими стильними ідеями, які допоможуть визначитись із манікюром цього літа. У моді ефект омбре : цей нейл-тренд прикрасить нігті будь-якої довжини та форми. А ще ми писали про популярну тенденцію манікюру в Кореї — "рум’яних нігтях".