Не бійтеся зробити яскравіше: топові тренди манікюру на літо 2023 року (фото)

Ваші ручки будуть виглядати бездоганно з цими дизайнами

Літо — час яскравості та свіжості, тому не бійтеся додавати фарб у свій образ. Наприклад, це можна зробити за допомогою яскравого манікюру, або хоча б з деякими барвистими деталями, якщо боїтеся переборщити.

Зазначимо, що у 2023 році особливо виграшно виглядають яскраві та навіть неонові відтінки, особливо вже на засмаглій шкірі. Якщо ви власниця світлої шкіри — зверніть увагу на нюдові і рожеві кольори.

Тренди манікюру 2023:

Сухоцвіти – ніжний дизайн із висушених квітів додасть вашому образу романтизму та легкості.

Фуксія – літній, яскравий, соковитий відтінок для тих, хто хоче виділитися.

– літній, яскравий, соковитий відтінок для тих, хто хоче виділитися. Тваринний принт (зебра, леопард, змія) – ефектний, елегантний та сміливий дизайн.

(зебра, леопард, змія) – ефектний, елегантний та сміливий дизайн. Молочний – нюдові відтінки залишаються у тренді. Такий манікюр не набридає і підходить до будь-якого образу. До цього відтінку підійде будь-який дизайн: блискітки, написи, принти та наклейки.

Викладний френч — прозорий, з блискітками, сухоцвітами, у різних відтінках. Поєднується з будь-якою формою і відрізняється тривалою шкарпеткою.

Раніше "Телеграф" ділився іншими стильними ідеями, які допоможуть визначитись із манікюром цього літа. У моді ефект омбре : цей нейл-тренд прикрасить нігті будь-якої довжини та форми. А ще ми писали про популярну тенденцію манікюру в Кореї — "рум’яних нігтях".