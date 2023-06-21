Для тих, хто хоче бути брюнеткою: найстильніші варіанти фарбування (фото)

Всі ці варіанти кольорів волосся будуть мати чудовий вигляд

Якщо дивлячись у дзеркало вам хочеться змінити свій зовнішній вигляд, почніть із зачіски. Наприклад, можна "психанути" і вибрати одну з найбільш трендових коротких стрижок, або ж можна змінити або підправити свій колір волосся.

Сьогодні ми хочемо звернути увагу на найтрендовіші варіанти фарбувань для тих хто хоче стати брюнеткою, або ж для тих, кому потрібно освіжити колір свого вже темного волосся. Велика перевага каштанового волосся в тому, що ви можете скуштувати кілька відтінків, пише santeplus.

Забарвлення для брюнеток: який колір вибрати

Натуральний темний колір зі світлими кінчиками

Темно-коричнева основа з відблисками охри на кінчиках. Цей стиль підходить всім відтінкам шкіри та типу волосся.

Шоколадний колір зі світло-коричневим підтоном

Шоколадно-коричневий найкраще підходить для натурального каштанового волосся з світлішим відтінком, бо обидва кольори знаходяться в одному діапазоні і ідеально поєднуються один з одним.

Мідний блонд з світлішими кінчиками

Якщо ви любите мідь, виберіть цей стиль, який ідеально поєднує мідну основу з прозорими кінчиками. Якщо у вас коротке і хвилясте волосся, ще краще!

Коричнева основа зі світлими відблисками

Це дуже красивий стиль, який потребує мінімального догляду! Тримайте коріння в природному коричневому кольорі і сублімуйте золотими відблисками на кінчиках.

Шоколадно-коричневий з мідними відблисками

Шоколадно-коричневий колір біля коріння і злегка помаранчево-мідні відблиски на кінчиках надасть вам інтенсивного і молодого вигляду. Цей колір ідеально підходить для короткого волосся.

"Телеграф" писав раніше, які зачіски та стрижки не підходять жінкам за 50 років. Стилісти вказали на низку важливих моментів.