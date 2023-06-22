Стильний аксесуар, без якого літо буде зіпсовано: п'ять трендових моделей 2023 (фото)

При виборі аксесуара важливо ознайомитись з трендами цього спекотного сезону

Окуляри — незамінний атрибут літніх образів. Завдяки цьому аксесуару можна не лише додати завершеності образу, але й створити правильний настрій вашого аутфіту.

На які моделі окулярів варто звернути увагу цього сезону, пишуть експерти в блозі про моду і стиль pumpyourstyle.studio. Додайте хоча б одну пару у свій аксесуарний гардероб, щоб бути в тренді влітку 2023 року.

1. Біла оправа

Біла оправа слугуватиме акцентом для ваших образів, водночас вона пасуватиме майже до всіх аутфітів.

2. Кольорове скло

Літній гардероб здебільшого складають речі нейтральних кольорів, тому яскраві відтінки окулярів додадуть кольору і цікавинки в образ.

3. Металік

Одна з найяскравіших фактур минулих сезонів стане чудовим доповненням вашого аксесуарного гардероба.

4. Прямокутні

Класична пара окулярів стане інвестицією на роки. Завдяки мінімалістичному дизайну такі окуляри підійдуть практично до всіх речей і прослужать вам не один сезон.

5. Окуляри-маска

Нетипові окуляри-маска вже декілька сезонів не втрачають своєї популярності. Такі окуляри додадуть акценту в портретну зону.

Цей сезон також обіцяє бути дуже цікавим для шанувальників модного взуття. Раніше український стиліст розповіла про головні тренди взуття літа 2023 року.