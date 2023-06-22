Для любительок стилю "простіше": гарні ідеї модного мінімалістичного манікюру на 2023 рік (фото)
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Необов’язково малювати "картини" на нігтях, щоб бути у тренді
У 2023 році в трендах нейл-індустрії одночасно і різні дизайни, багато яскравих та пастельних тонів та принтів, а також мінімалізм. Все для того, щоб кожна модниця змогла знайти щось своє.
Сьогодні ми хочемо поговорити більше про мінімалістичний манікюр. Відзначимо, що серед таких дизайнів нігтів є як яскраві, так і спокійніші варіанти. Загалом, на будь-який смак та колір.
Тренди мінімалістичного манікюру 2023
- Акцент на одному пальці – все, що потрібно, це акцентний палець, щоб надати вашому манікюру більше бадьорості.
- Нюд і золото — прозорий нюдовий лак із золотими акцентами це свіжо та сучасно.
- Зворотний французький манікюр — все, що вам потрібно, це оздоблення краю, щоб набути елегантності та свіжості.
- Нюдові нігті з хвилями — натуральність у топі в 2023 році, а різні хвилі додадуть манікюру незвичайності.
- Райдужний нюдовий манікюр — такий дизайн із досить яскравими відтінками на тілесній основі — ідеальна альтернатива, щоб надати нігтям більш жіночного відтінку.
- Яскравий французький манікюр — це милий спосіб додати фарб вашому образу.
- Мармуровий нейл-арт – гарний манікюр у пастельних тонах, натхненний камінням.
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