Для любительок стилю "простіше": гарні ідеї модного мінімалістичного манікюру на 2023 рік (фото)

Необов’язково малювати "картини" на нігтях, щоб бути у тренді

У 2023 році в трендах нейл-індустрії одночасно і різні дизайни, багато яскравих та пастельних тонів та принтів, а також мінімалізм. Все для того, щоб кожна модниця змогла знайти щось своє.

Сьогодні ми хочемо поговорити більше про мінімалістичний манікюр. Відзначимо, що серед таких дизайнів нігтів є як яскраві, так і спокійніші варіанти. Загалом, на будь-який смак та колір.

Тренди мінімалістичного манікюру 2023

Акцент на одному пальці – все, що потрібно, це акцентний палець, щоб надати вашому манікюру більше бадьорості.

Нюд і золото — прозорий нюдовий лак із золотими акцентами це свіжо та сучасно.

Зворотний французький манікюр — все, що вам потрібно, це оздоблення краю, щоб набути елегантності та свіжості.

Нюдові нігті з хвилями — натуральність у топі в 2023 році, а різні хвилі додадуть манікюру незвичайності.

Райдужний нюдовий манікюр — такий дизайн із досить яскравими відтінками на тілесній основі — ідеальна альтернатива, щоб надати нігтям більш жіночного відтінку.

Яскравий французький манікюр — це милий спосіб додати фарб вашому образу.

Мармуровий нейл-арт – гарний манікюр у пастельних тонах, натхненний камінням.

Раніше "Телеграф" розповідав, як створити актуальний та стильний манікюр у морській тематиці. Черепашки, краплі води, відтінки синього і не тільки елементи дизайну, які опинилися в топі літніх нейл-тенденцій.