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Для любительок стилю "простіше": гарні ідеї модного мінімалістичного манікюру на 2023 рік (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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2023 року в моді мінімалізм
2023 року в моді мінімалізм. Фото pexels.com

Необов’язково малювати "картини" на нігтях, щоб бути у тренді

У 2023 році в трендах нейл-індустрії одночасно і різні дизайни, багато яскравих та пастельних тонів та принтів, а також мінімалізм. Все для того, щоб кожна модниця змогла знайти щось своє.

Сьогодні ми хочемо поговорити більше про мінімалістичний манікюр. Відзначимо, що серед таких дизайнів нігтів є як яскраві, так і спокійніші варіанти. Загалом, на будь-який смак та колір.

Тренди мінімалістичного манікюру 2023

  • Акцент на одному пальці – все, що потрібно, це акцентний палець, щоб надати вашому манікюру більше бадьорості.
Тренди мінімалістичного манікюру 2023 — Акцент на одному пальці
Тренди мінімалістичного манікюру 2023 — Акцент на одному пальці
Тренди мінімалістичного манікюру 2023 — Акцент на одному пальці
  • Нюд і золото — прозорий нюдовий лак із золотими акцентами це свіжо та сучасно.
Тренди мінімалістичного манікюру 2023 — Нюд та золото
Тренди мінімалістичного манікюру 2023 — Нюд та золото
Тренди мінімалістичного манікюру 2023 — Нюд та золото
Тренди мінімалістичного манікюру 2023 — Нюд та золото
  • Зворотний французький манікюр — все, що вам потрібно, це оздоблення краю, щоб набути елегантності та свіжості.
Тренди мінімалістичного манікюру 2023 — Зворотній французький манікюр
Тренди мінімалістичного манікюру 2023 — Зворотній французький манікюр
Тренди мінімалістичного манікюру 2023 — Зворотній французький манікюр
  • Нюдові нігті з хвилями — натуральність у топі в 2023 році, а різні хвилі додадуть манікюру незвичайності.
Тренди мінімалістичного манікюру 2023 — Нюдові нігті з хвилями
Тренди мінімалістичного манікюру 2023 — Нюдові нігті з хвилями
Тренди мінімалістичного манікюру 2023 — Нюдові нігті з хвилями
  • Райдужний нюдовий манікюр — такий дизайн із досить яскравими відтінками на тілесній основі — ідеальна альтернатива, щоб надати нігтям більш жіночного відтінку.
Тренди мінімалістичного манікюру 2023 — Райдужний нюдовий манікюр
Тренди мінімалістичного манікюру 2023 — Райдужний нюдовий манікюр
Тренди мінімалістичного манікюру 2023 — Райдужний нюдовий манікюр
  • Яскравий французький манікюр — це милий спосіб додати фарб вашому образу.
Тренди мінімалістичного манікюру 2023 — Барвистий французький манікюр
Тренди мінімалістичного манікюру 2023 — Барвистий французький манікюр
Тренди мінімалістичного манікюру 2023 — Барвистий французький манікюр
  • Мармуровий нейл-арт – гарний манікюр у пастельних тонах, натхненний камінням.
Тренди мінімалістичного манікюру 2023 — Мармуровий нейл-арт
Тренди мінімалістичного манікюру 2023 — Мармуровий нейл-арт
Тренди мінімалістичного манікюру 2023 — Мармуровий нейл-арт

Раніше "Телеграф" розповідав, як створити актуальний та стильний манікюр у морській тематиці. Черепашки, краплі води, відтінки синього і не тільки елементи дизайну, які опинилися в топі літніх нейл-тенденцій.

Теги:
#Мода #Манікюр #Тренди