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Від м’яких пастельних тонів до сміливих відтінків: барвисті ідеї омбре трендового манікюру (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Такий дизайн ідеально підходить для особливих випадків і щодня. Новина оновлена 23 червня 2023, 13:48
Такий дизайн ідеально підходить для особливих випадків і щодня.. Фото santeplusmag.com

Манікюр з ефектом омбре може допомогти створити сліпучий образ

Дизайн омбре – це передова техніка, яка штурмом підкорила світ нейл-арту. Саме він проявляється однорідним градієнтним ефектом на нігтях, змішуванням двох і більше кольорів. Найцікавіше в цьому манікюрі — бачити поступовий перехід від світлого до темного, що надає нігтям об’єму. Чому б не зробити такої на літо?

Манікюр омбре вже сам по собі фантастичний, але ви можете зробити свої нігті ще ефектнішими. Наприклад, можна додати трохи блиску, або квіткових орнаментів. Будь то ніжні троянди, вишневі квіти або яскраві тропічні квіти, ці візерунки додадуть нотку свіжості вашому манікюру.

Також можна малювати геометричні візерунки: чисті лінії чи абстрактні форми. Мармурові візерунки також у моді у світі нейл-арту. Все це додасть манікюру пікантності.

Що стосується кольорової гами — вибирайте ті кольори, які вам подобаються. І зовсім не обов’язково, щоби вони були з однієї палітри.

Ідеї манікюру з ефектом омбре

Манікюр омбре 2023 беж
Манікюр омбре 2023 рожево-жовтий
Манікюр омбре 2023 кольоровий
Манікюр омбре 2023 чорний
Манікюр омбре 2023 з блискітками
Манікюр омбре 2023 із зодіаком
Манікюр омбре 2023 ніжний мармур
Манікюр омбре 2023 вертикальний градієнт
Манікюр омбре 2023 яскравий мармур
Манікюр омбре 2023 пастель
Манікюр омбре 2023 з камінням
Манікюр омбре 2023 рожевий
Манікюр омбре 2023 білий
Манікюр омбре 2023 з квітами
Манікюр омбре 2023 з малюнком
Манікюр омбре 2023 з блиском
Манікюр омбре 2023 жовтий
Манікюр омбре 2023 ніжний
Манікюр омбре 2023 рожевий мармур
Манікюр омбре 2023 року на одному пальці
Манікюр омбре 2023

Раніше "Телеграф" розповідав, як створити актуальний та стильний манікюр у морській тематиці. Черепашки, краплі води, відтінки синього і не тільки елементи дизайну, які опинилися в топі літніх нейл-тенденцій.

Теги:
#Мода #Манікюр #Стиль #Тренд