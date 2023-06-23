Від м’яких пастельних тонів до сміливих відтінків: барвисті ідеї омбре трендового манікюру (фото)

Манікюр з ефектом омбре може допомогти створити сліпучий образ

Дизайн омбре – це передова техніка, яка штурмом підкорила світ нейл-арту. Саме він проявляється однорідним градієнтним ефектом на нігтях, змішуванням двох і більше кольорів. Найцікавіше в цьому манікюрі — бачити поступовий перехід від світлого до темного, що надає нігтям об’єму. Чому б не зробити такої на літо?

Манікюр омбре вже сам по собі фантастичний, але ви можете зробити свої нігті ще ефектнішими. Наприклад, можна додати трохи блиску, або квіткових орнаментів. Будь то ніжні троянди, вишневі квіти або яскраві тропічні квіти, ці візерунки додадуть нотку свіжості вашому манікюру.

Також можна малювати геометричні візерунки: чисті лінії чи абстрактні форми. Мармурові візерунки також у моді у світі нейл-арту. Все це додасть манікюру пікантності.

Що стосується кольорової гами — вибирайте ті кольори, які вам подобаються. І зовсім не обов’язково, щоби вони були з однієї палітри.

Ідеї манікюру з ефектом омбре

Раніше "Телеграф" розповідав, як створити актуальний та стильний манікюр у морській тематиці. Черепашки, краплі води, відтінки синього і не тільки елементи дизайну, які опинилися в топі літніх нейл-тенденцій.