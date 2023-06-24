Оригінальний французький манікюр прикрасить ваші нігті цього літа: яскраві ідеї, які варто спробувати у 2023 році (фото)

Це оживить ваш образ цього літа!

Французький манікюр із його позачасовими нюдовими квітами є безсмертною класикою. Але щоб надати вашій французькій більш оригінальний відтінок, чому б не додати до нього трохи кольору? Для літа це дуже хороший варіант.

Для шанувальників класичного французького манікюру та тих, хто хоче додати веселощів своєму образу, можна замінити білу лінію іншими кольорами пастелі чи навіть яскравим лаком відповідно до бажання. Цей оригінальний та барвистий французький манікюр обов’язково прикрасить ваші нігті.

Надайте своїм рукам шикарний та елегантний вигляд за допомогою цих дизайнів французького манікюру.

Французький манікюр 2023: яскраві ідеї

Французький манікюр у пастельних тонах

Зворотний французький манікюр

Двоколірний французький манікюр

Французький манікюр у яскравих тонах

Різнокольоровий французький манікюр

Французький манікюр із серцями

Французький манікюр із неоновим ефектом

Раніше "Телеграф" розповідав, що залишається у топі нейл-тенденцій квітковий дизайн манікюру. Ромашки, троянди, соняшники прикрашають нігті модниць цього сезону.