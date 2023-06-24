Їм не місце у гардеробі: які моделі штанів остаточно вийшли з моди

Не надягайте ці штани, якщо не хочете зіпсувати свій образ

Це літо багате на різні тренди та новинки, які модницям слід взяти до уваги. Але щоб образ не був нудним і застарілим, важливо стежити за тим, які речі втрачають свою актуальність.

Експерти в матеріалі видання OBOZREVATEL розповіли, які фасони штанів не слід одягати цього сезону, тому що вони остаточно вийшли з моди.

Які моделі штанів більше не в моді

Укорочені штани на низькій посадці

Модні експерти кажуть, що низька посадка штанів все ще залишається у трендах, але не на вкорочених моделях. Якщо штанина вище щиколотки, тоді викидайте річ із гардеробу, бо такі штани мало того, що застаріли, то ще візуально зменшують ріст.

Які штани більше не в моді

Кюлоти

Кілька років тому кюлоти увірвалися до списку трендів і протрималися там кілька років, але зараз такий фасон штанів більше не популярний і не з’являється у колекціях світових модельєрів. Найголовніший недолік у тому, що кюлоти вкорочують ноги, а підбори під них не одягнеш, оскільки це виглядає не гармонійно.

Які штани більше не в моді

Штани з великим принтом

Штани з великими орнаментами тепер виглядають недоречно та "дешево", оскільки здатні спотворити силует, додавши фігурі кілька кілограмів. Рідко коли можна створити стильний образ із брюками, на яких великі написи чи зображення.

Які штани більше не в моді

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