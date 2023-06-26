Проводимо ревізію гардеробу: список речей, яких потрібно терміново позбутися

Позбавте свою шафу від зайвого баласту

Періодично потрібно відкрити гардероб і починати "ревізію", щоб там була чистота, порядок та речі зберігалися правильно. А ще дуже важливо звільняти простір своєї шафи від зайвого одягу, який там просто покривається пилом.

Експерти в матеріалі Wday розповіли, яких речей варто позбутися, тому що їхній "термін придатності" вже вийшов і настав час поповнювати гардероб новинками, які ви носитимете із задоволенням.

Які речі потрібно викинути з гардеробу

Одяг, який більше не в моді

Багато дівчат зберігають речі, які давно втратили свою актуальність, але їх шкода викинути, бо свого часу на їхню покупку було витрачено цілий стан. Але ця річ уже перетворилася на важкий тягар, який просто займає у шафі вільне місце.

Неохайні речі

У шафі багатьох людей можна знайти речі, зовнішній вигляд яких зіпсований, наприклад, на них є плями, дірочки або одяг просто розтягнувся, але вони все одно їх зберігають. Просто час прийняти факт, що речі служать 1-2 сезони і залишати їх у шафі в такому вигляді просто немає сенсу.

Зношене взуття

Той же принцип стосується й взуття, навіть якщо воно вам дороге як пам’ять. Збиті туфлі, потерті чоботи, порвані кросівки — все у відро для сміття. Навіщо вам це зберігати, адже чим швидше ви позбавитеся від старого, тим швидше у ваше життя прийде нове.

Аксесуари, які не відповідають вашому гардеробу

Позбавляйтеся також аксесуарів, які більше не носите, наприклад, сумки з леопардовим принтом, яка давно вийшла з моди або від ременя, капелюшки, що не відповідають більше вашому стилю. Те саме стосується і прикрас.

"Телеграф" писав раніше, на яких речах у жодному разі не можна економити. Експерти кажуть, що вони формують враження про зовнішній вигляд.