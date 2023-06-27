Такий манікюр не виходить із моди: дев’ять "вічних" кольорів лаку прикрасять будь-які нігті (фото)

Правильно підібраний тон манікюру зробить ваш образ ідеальним

Манікюр – важлива частина образу в будь-яку пору року. Тенденції в нейл-арті швидко змінюються, але є кольори лаків для нігтів, які ніколи не виходять з моди.

Варто звернути увагу на дев’ять відтінків манікюру. Такі кольори нігтів залишаються актуальними завжди, як би не змінювалися тренди, передає Everygirl.

Є кілька відтінків лаку для нігтів, які витримали випробування часом та виявилися "вічними". Серед них червоний, нюдовий, чорний, бордовий і не тільки. Не всі люблять яскраві нейл-дизайни, тому лаконічне покриття нігтів одним тоном — ідеальний варіант. Якщо хочеться додати блиску, можна вибрати лак з ефектом мерехтіння. Ось дев’ять кольорів манікюру, які залишаються в моді поза часом.

Вишнево-червоний

Червоний колір — класика

Ніжно-рожевий

Пудрові відтінки завжди в моді

Коричневий

Стильний колір лаку

Синій кобальт

Яскравий відтінок

Відтінки нюду

Елегантний колір

Мерехтливий шампань (колір шампанського)

Трохи блиску не зашкодить

Сірий

Світло-сірий — чудовий вибір

Чорний

Чорний ніколи не втрачає актуальності

Темно-бордовий із 90-х

Бордо – стильний нейл-колір

Раніше "Телеграф" розповідав, що пасуватиме під будь-яке вбрання ніжний нюдовий манікюр. Тоді як цього літа на піку нейл-трендів виявився незвичайний французький манікюр, яскравий та стильний.