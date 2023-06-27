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Такий манікюр не виходить із моди: дев’ять "вічних" кольорів лаку прикрасять будь-які нігті (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Відтінки червоного актуальні завжди Новина оновлена 27 червня 2023, 13:53
Відтінки червоного актуальні завжди. Фото Freepik

Правильно підібраний тон манікюру зробить ваш образ ідеальним

Манікюр – важлива частина образу в будь-яку пору року. Тенденції в нейл-арті швидко змінюються, але є кольори лаків для нігтів, які ніколи не виходять з моди.

Варто звернути увагу на дев’ять відтінків манікюру. Такі кольори нігтів залишаються актуальними завжди, як би не змінювалися тренди, передає Everygirl.

Є кілька відтінків лаку для нігтів, які витримали випробування часом та виявилися "вічними". Серед них червоний, нюдовий, чорний, бордовий і не тільки. Не всі люблять яскраві нейл-дизайни, тому лаконічне покриття нігтів одним тоном — ідеальний варіант. Якщо хочеться додати блиску, можна вибрати лак з ефектом мерехтіння. Ось дев’ять кольорів манікюру, які залишаються в моді поза часом.

Вишнево-червоний

Червоний манікюр
Червоний колір — класика

Ніжно-рожевий

Світлий манікюр
Пудрові відтінки завжди в моді

Коричневий

Коричневий манікюр
Стильний колір лаку

Синій кобальт

Синій манікюр
Яскравий відтінок

Відтінки нюду

Нюдовий манікюр
Елегантний колір

Мерехтливий шампань (колір шампанського)

Манікюр кольору шампанського
Трохи блиску не зашкодить

Сірий

Сірий манікюр
Світло-сірий — чудовий вибір

Чорний

Чорний манікюр
Чорний ніколи не втрачає актуальності

Темно-бордовий із 90-х

Бордовий манікюр
Бордо – стильний нейл-колір

Раніше "Телеграф" розповідав, що пасуватиме під будь-яке вбрання ніжний нюдовий манікюр. Тоді як цього літа на піку нейл-трендів виявився незвичайний французький манікюр, яскравий та стильний.

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