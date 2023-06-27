Такий манікюр не виходить із моди: дев’ять "вічних" кольорів лаку прикрасять будь-які нігті (фото)
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Правильно підібраний тон манікюру зробить ваш образ ідеальним
Манікюр – важлива частина образу в будь-яку пору року. Тенденції в нейл-арті швидко змінюються, але є кольори лаків для нігтів, які ніколи не виходять з моди.
Варто звернути увагу на дев’ять відтінків манікюру. Такі кольори нігтів залишаються актуальними завжди, як би не змінювалися тренди, передає Everygirl.
Є кілька відтінків лаку для нігтів, які витримали випробування часом та виявилися "вічними". Серед них червоний, нюдовий, чорний, бордовий і не тільки. Не всі люблять яскраві нейл-дизайни, тому лаконічне покриття нігтів одним тоном — ідеальний варіант. Якщо хочеться додати блиску, можна вибрати лак з ефектом мерехтіння. Ось дев’ять кольорів манікюру, які залишаються в моді поза часом.
Вишнево-червоний
Ніжно-рожевий
Коричневий
Синій кобальт
Відтінки нюду
Мерехтливий шампань (колір шампанського)
Сірий
Чорний
Темно-бордовий із 90-х
Раніше "Телеграф" розповідав, що пасуватиме під будь-яке вбрання ніжний нюдовий манікюр. Тоді як цього літа на піку нейл-трендів виявився незвичайний французький манікюр, яскравий та стильний.