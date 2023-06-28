Антитренди літа 2023 року: топ-5 речей, про які потрібно негайно забути (фото)

Ці речі втратили свою популярність цього літа

Мода рухається дуже швидко, і "вчорашнє" модне вбрання може "сьогодні" виглядати вже недоречно. Щоб з нашими модницями такого не трапилося, ми розповідаємо про головні антитренди літнього сезону 2023 року.

Перш ніж вирушати за покупками, обов’язково ознайомтеся із цим невеликим списком антитрендів, пише insider. І бонусом розповідаємо, чим застарілі речі замінити.

Антитренди літа 2023

Замість неонових кольорів вибирайте насичені та елегантні відтінки.

Цього літа в тренді елегантність та розкіш. А це означає, що хайлайтер та футболки неонових квітів краще залишити у минулому. Стилісти рекомендують звернути увагу на яскраві, насичені кольори, але уникати перенасичених відтінків.

Забудьте про темні джинси

Якщо вибирати джинси, краще зупинитися на білому або світлому денімі. Влітку 2023 стали популярними вільні силуети з прямим або широким кроєм, які можна комбінувати з різними відтінками, щоб підкреслити образ.

Бікіні змінюються на цілісні силуети з 90-х

Довгий час модні тенденції дивилися у бік бікіні, але у 2023 році все змінилося. Цілісні комплекти в стилі 90-х виглядають свіжо, особливо якщо хочеться виглядати стильно в будь-який час.

Поміняйте свої сандалі на сабо

Сабо — це унікальне взуття, що поєднує в собі комфорт, моду та ортопедичну підтримку. Це також ідеально підходить для тих днів, коли у вас немає ідеального педикюру.

Чорні сонцезахисні окуляри краще замінити на кольорові

Стилісти рекомендують на деякий час прибрати чорні сонцезахисні окуляри в глиб шафи і купити замість них кольорові. Також у моді яскраві лінзи. Свіжі відтінки допоможуть додати яскравості вашому літньому образу.

"Телеграф" писав раніше, які сукні вибрати влітку 2023 року, щоб підкреслити свої ніжки. Є безліч стильних образів, із чим їх можна поєднувати.