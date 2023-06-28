Антитренди літа 2023 року: топ-5 речей, про які потрібно негайно забути (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1486
Ці речі втратили свою популярність цього літа
Мода рухається дуже швидко, і "вчорашнє" модне вбрання може "сьогодні" виглядати вже недоречно. Щоб з нашими модницями такого не трапилося, ми розповідаємо про головні антитренди літнього сезону 2023 року.
Перш ніж вирушати за покупками, обов’язково ознайомтеся із цим невеликим списком антитрендів, пише insider. І бонусом розповідаємо, чим застарілі речі замінити.
Антитренди літа 2023
- Замість неонових кольорів вибирайте насичені та елегантні відтінки.
Цього літа в тренді елегантність та розкіш. А це означає, що хайлайтер та футболки неонових квітів краще залишити у минулому. Стилісти рекомендують звернути увагу на яскраві, насичені кольори, але уникати перенасичених відтінків.
- Забудьте про темні джинси
Якщо вибирати джинси, краще зупинитися на білому або світлому денімі. Влітку 2023 стали популярними вільні силуети з прямим або широким кроєм, які можна комбінувати з різними відтінками, щоб підкреслити образ.
- Бікіні змінюються на цілісні силуети з 90-х
Довгий час модні тенденції дивилися у бік бікіні, але у 2023 році все змінилося. Цілісні комплекти в стилі 90-х виглядають свіжо, особливо якщо хочеться виглядати стильно в будь-який час.
- Поміняйте свої сандалі на сабо
Сабо — це унікальне взуття, що поєднує в собі комфорт, моду та ортопедичну підтримку. Це також ідеально підходить для тих днів, коли у вас немає ідеального педикюру.
- Чорні сонцезахисні окуляри краще замінити на кольорові
Стилісти рекомендують на деякий час прибрати чорні сонцезахисні окуляри в глиб шафи і купити замість них кольорові. Також у моді яскраві лінзи. Свіжі відтінки допоможуть додати яскравості вашому літньому образу.
"Телеграф" писав раніше, які сукні вибрати влітку 2023 року, щоб підкреслити свої ніжки. Є безліч стильних образів, із чим їх можна поєднувати.