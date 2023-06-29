З цими трьома речами на пляжі тільки зганьбитеся: антитренди літа (фото)

Любителькам рюш і парео не позаздриш цього сезону

Ми часто обговорюємо неактуальні тенденції для міського стилю одягу, проте пляжна мода в літньому сезоні також зазнала змін.

Щоб досягти привабливого вигляду на пляжі, необхідно позбавитися деяких застарілих речей, які давно втратили актуальність. Усього їх три, пише 24tv.

Парео

Раніше парео було дуже модним, але вже давно ніхто не використовує його як пляжний одяг. Щоб уникнути дивного вигляду, краще одягти вільну однотонну сорочку великого розміру поверх купальника.

Купальник з рюшами

Купальники з декоративними оборками також вийшли із моди. Раніше популярними були купальники з яскравими квітковими принтами та виразними деталями у вигляді рюш, але зараз вони вважаються застарілими. Мода пропонує багато інших стильних моделей.

Пляжна сумка

Без пляжної сумки просто не можна обійтись, проте варто уникати старомодних моделей, призначених виключно для пляжного відпочинку. Натомість краще виберіть простору солом’яну сумку, яка зараз на піку моди. У ній ви зможете не тільки вмістити всі необхідні речі, а й використовувати її для міських прогулянок.

До речі, неможливо не радіти з того, що цього року актуальний тренд на комфортні купальники. Раніше ми писали, які купальники в моді влітку 2023 року.