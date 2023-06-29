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Варіанти білого манікюру, який ніколи не вийде із моди (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Білий манікюр представлений безліччю варіантів
Білий манікюр представлений безліччю варіантів. Фото nailsworld.com.ua

Такий дизайн підходить абсолютно всім

Кожен сезон приносить нові модні тенденції, стилі та концепції для дизайну нігтів, які завжди знаходять своїх шанувальниць. Разом з цим деякі добре знайомі тренди манікюру зберігають свою популярність від сезону до сезону, зазнаючи деяких змін. Один із таких трендів — чудовий білий манікюр.

Чому так багато дівчат віддають перевагу білому лаку і знаходять його привабливим? Відповідь проста: по-перше, білий колір є універсальним, а також є безліч варіантів дизайну нігтів з використанням білого лаку, пропонованих майстрами нейл-арту.

Білий манікюр ідеальний для прикраси нігтів у будь-яку пору року, будь то весна та літо чи осінь та зима. Це дозволяє створювати захоплюючі тематичні варіації.

Окрім інших переваг, білий манікюр надає можливість легко поєднувати його з різними відтінками гель-лаків. Варіанти включають контрастний чорний, нейтральний сірий, пристрасний червоний та захоплюючі неонові відтінки, які при використанні в білому манікюрі створюють неперевершений ефект.

"Телеграф" зробив добірку фото з білим манікюром, якими наші читачки можуть надихнутись перед походом до свого майстра.

чорно білий манікюр
чорно білий манікюр
білий лак для нігтів
білий лак для нігтів
білий лак для нігтів
білий лак для нігтів
білий лак для нігтів
білий лак для нігтів
білий манікюр
білий манікюр
білий манікюр
білий манікюр
білий манікюр
білий манікюр
білий лак на нігтях
білий лак на нігтях
білий лак на нігтях
білий лак на нігтях
білий лак на нігтях
білий лак на нігтях

Також у моді — квітковий дизайн. Любительки класики прикрашають свої нігтики ромашками та роблять свої образи ще милішими.

Теги:
#Мода #Манікюр