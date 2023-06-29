"Олдскульні" кеди – хіт цього літа: з якими речами їх поєднувати (фото)
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Кеди поєднуються як із джинсами, так і зі спідницями
Серед трендів цього літа не тільки стильні сандалії, гламурні босоніжки, а й кеди в стилі old school. У таких же моделях взуття, які на піку моди цього сезону, колись хизувалися наші мами.
Із чим носити "олдскульні" кеди, розповідає українська стилістка Ната Москаленко. Про це вона пише у своєму блозі в Інстаграм.
Як зазначає стилістка, найтоповіші кеди зараз — це моделі минулих десятиліть. Популярні бренди взуття, включаючи Converse, Adidas та Puma, а також виробники сегменту люкс пропонують різноманітні варіанти таких кедів цього сезону. За словами стилістки, перевага цього взуття в тому, що воно універсальне і вписується в мікси стилів (класичного, кежуалу, спорту, романтики, мінімалізму чи преппі).
З яким одягом поєднувати кеди в стилі old school:
- Зі спідницею та сорочкою;
- Із штанами та жакетом;
- З платтям і піджаком;
- Зі спідницею й топом;
- З джинсами та сорочкою;
- Зі спідницею, світшотом і кепкою.
Раніше "Телеграф" розповідав про поширені помилки при виборі літнього взуття. Якщо не хочете викинути гроші на вітер, то приділіть увагу комфорту босоніжок, сандалів чи туфель, а не лише красі.