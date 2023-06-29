Як модно одягатися цього літа: п’ять способів зробити ваш образ стильним (фото)

Стилістка розповіла, як мати ефектний та актуальний вигляд

Літо дозволяє складати різноманітні стильні луки з сукнями, штанами, шортами чи спідницями. Щоб образи не були нудними, варто прислухатися до маленьких стилістичних підказок.

Як покращити свій образ влітку-2023? Докладніше про це розповідає блог стилістки kateryna.parfionova в Instagram.

Так, стилістка дає п’ять порад, які допоможуть удосконалити ваш стиль у літній час. Необов’язково змінювати весь гардероб, варто лише внести кілька коригувань.

Як створити стильний образ цього літа:

Поновіть взуття. Спробуйте змінити кросівки на лофери або витончені босоніжки, щоб додати більше елегантності.

Спробуйте змінити кросівки на лофери або витончені босоніжки, щоб додати більше елегантності. Додати колір. Літо – найкращий час, щоб створювати більш насичені та яскраві за кольоровою гамою аутфіти.

Літо – найкращий час, щоб створювати більш насичені та яскраві за кольоровою гамою аутфіти. Аксесуари. Не забувайте, адже вони завершують образ. Просто порівняйте: футболка+джинси та футболка+джинси+металеве намисто на шию.

Не забувайте, адже вони завершують образ. Просто порівняйте: футболка+джинси та футболка+джинси+металеве намисто на шию. Носіть те, що вам подобається – сережки, браслети, окуляри, прикраси, каблучки, хустки у волосся – аксесуари красиво розставляють акценти в образі. Особливо важливо пам’ятати про деталі, якщо ви віддаєте перевагу мінімалізму.

– сережки, браслети, окуляри, прикраси, каблучки, хустки у волосся – аксесуари красиво розставляють акценти в образі. Особливо важливо пам’ятати про деталі, якщо ви віддаєте перевагу мінімалізму. Додати принти. Знайдіть принт, який підкреслить ваші переваги, і сміливо вплітайте в літні вбрання.

Не бійтеся кольору

Використовуйте принт

Принт та колір в одному флаконі

Носіть не тільки кросівки

Прикраси доповнять образ

Доповнюйте вбрання деталями

Стрічка у волоссі – трендова річ

Взуття — акцент аутфіту

Раніше "Телеграф" розповідав, як скласти стильний образ для пляжу. Стане в нагоді не тільки купальник, а й кілька речей з літнього гардеробу.