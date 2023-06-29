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Як модно одягатися цього літа: п’ять способів зробити ваш образ стильним (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Літо – час стильних образів
Літо – час стильних образів. Фото Freepik

Стилістка розповіла, як мати ефектний та актуальний вигляд

Літо дозволяє складати різноманітні стильні луки з сукнями, штанами, шортами чи спідницями. Щоб образи не були нудними, варто прислухатися до маленьких стилістичних підказок.

Як покращити свій образ влітку-2023? Докладніше про це розповідає блог стилістки kateryna.parfionova в Instagram.

Так, стилістка дає п’ять порад, які допоможуть удосконалити ваш стиль у літній час. Необов’язково змінювати весь гардероб, варто лише внести кілька коригувань.

Як створити стильний образ цього літа:

  • Поновіть взуття. Спробуйте змінити кросівки на лофери або витончені босоніжки, щоб додати більше елегантності.
  • Додати колір. Літо – найкращий час, щоб створювати більш насичені та яскраві за кольоровою гамою аутфіти.
  • Аксесуари. Не забувайте, адже вони завершують образ. Просто порівняйте: футболка+джинси та футболка+джинси+металеве намисто на шию.
  • Носіть те, що вам подобається – сережки, браслети, окуляри, прикраси, каблучки, хустки у волосся – аксесуари красиво розставляють акценти в образі. Особливо важливо пам’ятати про деталі, якщо ви віддаєте перевагу мінімалізму.
  • Додати принти. Знайдіть принт, який підкреслить ваші переваги, і сміливо вплітайте в літні вбрання.
Образ із рожевою сорочкою
Не бійтеся кольору
Леопардові штани
Використовуйте принт
Стильний літній образ
Принт та колір в одному флаконі
Чорне жіноче взуття
Носіть не тільки кросівки
Стильний літній образ
Прикраси доповнять образ
Стильний літній образ
Доповнюйте вбрання деталями
Стильний літній образ
Стрічка у волоссі – трендова річ
Стильний літній образ
Взуття — акцент аутфіту

Раніше "Телеграф" розповідав, як скласти стильний образ для пляжу. Стане в нагоді не тільки купальник, а й кілька речей з літнього гардеробу.

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#Мода #Стиль