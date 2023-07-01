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"Фотошпалери" на одязі: стиліст розповів, з чим поєднувати крутий принт цього літа (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Фотопринт в модних трендах літа 2023 року Новина оновлена 01 липня 2023, 07:46
Фотопринт в модних трендах літа 2023 року. Фото instagram.com/matveyykl

Найчастіше фотопринти трапляються 4 різновидів

Більшість з нас недооцінює цей принт, і дарма! Адже фотопринт – це хоч і ризиковане, але і освіжаюче й нетривіальне рішення щонайменше для літнього гардероба.

Фотопринт – це принт, який не є повторюваним паттерном (смужка, клітинка, квіти), а немов нагадує роздруковане фото чи картину. Такі собі "фотошпалери" на одязі, зазначає персональний стиліст Матвій Калугін. Та якщо в інтер‘єрі ми сприймаємо фотошпалери зі скепсисом, то фотопринт в одязі – сучасне рішення та вибір багатьох фешн-інфлюєнсерів.

Найчастіше фотопринти трапляються наступних різновидів:

  1. City print, як то роздруковані зображення урбаністичних локацій. Наприклад, це принт Парижу на сорочці.
  2. Landscape print, чи то зображення різноманітних ландшафтів (гори, хмари, озера, пляжі).
  3. Високе мистецтво у вигляді друку картин відомих художників на одязі.
  4. Портрети людей.
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Багатьом людям подібні фотопринти можуть видаватися абсолютно непоєднуваними, утім, це хибна думка. Тож декілька найпростіших ідей стосовно того, чим доповнити подібну річ (так, саме доповнити, адже такі принти гратимуть першу скрипку в образах):

  • Монохромні речі в нейтральних відтінках.
  • Речі, відтінок яких перегукується з будь-яким відтінком на принті.
  • Денім у будь-яких виявленнях.
  • Речі з активною фактурою.
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Раніше ми писали, яке взуття більше не модне влітку 2023 року. Названо п’ять антитрендів.

Теги:
#Мода #Принти #Фотопрінт