Давно втратили актуальність: які моделі джинсів час викинути з шафи

Джинси ідеально поєднуються з практично будь-яким одягом

Є базові речі, які мають бути в кожному гардеробі, тому що за їх допомогою можна створити безліч цікавих та стильних образів. До цього списку входять і джинси. Мабуть, усі погодяться, що цей предмет гардеробу не лише зручний, а й універсальний.

Однак модницям важливо стежити за світовими тенденціями, оскільки деякі фасони джинсів вже давно втратили свою актуальність, відповідно вони будуть тільки псувати ваш look. Детальніше про це розповіли експерти у матеріалі OBOZREVATEL.

Які моделі джинсів більше не в моді

Джинси з блискавками

Колись ці джинси були на піку популярності, але зараз блискавки в зоні сідниць, спереду, ззаду чи збоку лише вказуватимуть на відсутність смаку, оскільки виглядають вже досить безглуздо. Настав час позбавити від них гардероб і вибрати більш сучасну модель.

Моделі джинсів, які вийшли з моди

Сильно рвані джинси

Цього року цей зухвалий, вуличний стиль також вийшов із трендів. Така модель джинсів не зробить ваш look стильним, а скоріше навпаки, покаже вашу непоінформованість у моді. Віддайте перевагу більш елегантним та жіночним моделям.

Які джинси більше не в моді

Джинси з вишивкою

Викиньте з гардеробу джинси з вишивкою, тому що дорослі дівчата, які прагнуть виглядати стильно та красиво, точно їх не вдягнуть. Вишивка додасть образу інфантильності й виглядатиме дивно. Цього сезону краще не робити акценти на яскраві деталі.

Джинси, які вийшли з моди у 2023 році

"Телеграф" писав раніше, які джинсові речі мають бути в гардеробі кожної модниці цього літа. Експерти вказали на кілька модних трендів.