Давно втратили актуальність: які моделі джинсів час викинути з шафи
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Джинси ідеально поєднуються з практично будь-яким одягом
Є базові речі, які мають бути в кожному гардеробі, тому що за їх допомогою можна створити безліч цікавих та стильних образів. До цього списку входять і джинси. Мабуть, усі погодяться, що цей предмет гардеробу не лише зручний, а й універсальний.
Однак модницям важливо стежити за світовими тенденціями, оскільки деякі фасони джинсів вже давно втратили свою актуальність, відповідно вони будуть тільки псувати ваш look. Детальніше про це розповіли експерти у матеріалі OBOZREVATEL.
Які моделі джинсів більше не в моді
Джинси з блискавками
Колись ці джинси були на піку популярності, але зараз блискавки в зоні сідниць, спереду, ззаду чи збоку лише вказуватимуть на відсутність смаку, оскільки виглядають вже досить безглуздо. Настав час позбавити від них гардероб і вибрати більш сучасну модель.
Сильно рвані джинси
Цього року цей зухвалий, вуличний стиль також вийшов із трендів. Така модель джинсів не зробить ваш look стильним, а скоріше навпаки, покаже вашу непоінформованість у моді. Віддайте перевагу більш елегантним та жіночним моделям.
Джинси з вишивкою
Викиньте з гардеробу джинси з вишивкою, тому що дорослі дівчата, які прагнуть виглядати стильно та красиво, точно їх не вдягнуть. Вишивка додасть образу інфантильності й виглядатиме дивно. Цього сезону краще не робити акценти на яскраві деталі.
"Телеграф" писав раніше, які джинсові речі мають бути в гардеробі кожної модниці цього літа. Експерти вказали на кілька модних трендів.