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Френч, але із родзинкою: 15 стильних ідей, щоб урізноманітнити французький манікюр (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Френч може бути яскравим Новина оновлена 02 липня 2023, 13:10
Френч може бути яскравим. Фото Freepik

Додайте трохи кольору, щоб ваші нігті засяяли цього літа

Французький манікюр – класика нейл-арту. Однак згодом традиційний дизайн може набриднути, але є багато способів освіжити його. Хоча б спробуйте урізноманітнити френч кольором.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги 15 стильних ідей, щоб додати французькому манікюру родзинку. Такий дизайн прикрасить нігті будь-яких форм та довжин.

Найпростіший спосіб освіжить французький манікюр – замість білого лаку, що традиційно покриває кінчики нігтів, нанести колір. Цього літа актуальні різноманітні відтінки, включаючи металік. Ви можете нафарбувати кожен ніготь різним кольором: хоч контрастними тонами, хоч створити такий собі градієнт кольору на кінчиках або зміксувати матову й глянцеву основу.

Крім того, ви можете промальовувати чіткішими лініями контур, а вже потім заповнити простір кольоровим лаком. Також цікава ідея: зробити замість закруглених закінчень V-подібні – так ваші нігті будуть ефектнішими, а ще це простий спосіб підкреслити довжину.

Так званий зворотний френч ще один вічний тренд. Щоб отримати такий дизайн, додайте колір не на кінчики нігтів, а біля основи. Малюнки, стрази, каміння, наклейки – не менш вдалий спосіб освіжити набридлий френч.

Ідеї французького манікюру

Френч зворотний
Незвичайний френч
Рожевий френч
Рожевий градієнт
Різнокольоровий френч
Різнокольоровий дизайн
Різнокольоровий френч із малюнками
Сміливий нейл-арт
Золотистий френч
Металік – хіт сезону
Різнокольоровий френч
Яскраве оформлення
Сірий френч
Контраст глянцю та матовості
Френч із дизайном
Симпатичний френч-дизайн
Різнокольоровий френч
Більше кольору
Коричневий френч
Нестандартний нейл-арт
Різнокольоровий френч
Шик і блиск
Різнокольоровий френч
Яскраво та по-літньому
Френч із квіточками
Ніжний дизайн
Рожевий френч
Свіжа ідея френча
Френч із блискітками
Стильний дизайн френчу

Раніше "Телеграф" розповідав про стильні дизайни білого манікюру, який ніколи не вийде із моди. А ще ми писали, який дизайн нюдового манікюру цього літа на піку трендів.

Теги:
#Манікюр #Французький манікюр