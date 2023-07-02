Френч, але із родзинкою: 15 стильних ідей, щоб урізноманітнити французький манікюр (фото)

Додайте трохи кольору, щоб ваші нігті засяяли цього літа

Французький манікюр – класика нейл-арту. Однак згодом традиційний дизайн може набриднути, але є багато способів освіжити його. Хоча б спробуйте урізноманітнити френч кольором.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги 15 стильних ідей, щоб додати французькому манікюру родзинку. Такий дизайн прикрасить нігті будь-яких форм та довжин.

Найпростіший спосіб освіжить французький манікюр – замість білого лаку, що традиційно покриває кінчики нігтів, нанести колір. Цього літа актуальні різноманітні відтінки, включаючи металік. Ви можете нафарбувати кожен ніготь різним кольором: хоч контрастними тонами, хоч створити такий собі градієнт кольору на кінчиках або зміксувати матову й глянцеву основу.

Крім того, ви можете промальовувати чіткішими лініями контур, а вже потім заповнити простір кольоровим лаком. Також цікава ідея: зробити замість закруглених закінчень V-подібні – так ваші нігті будуть ефектнішими, а ще це простий спосіб підкреслити довжину.

Так званий зворотний френч ще один вічний тренд. Щоб отримати такий дизайн, додайте колір не на кінчики нігтів, а біля основи. Малюнки, стрази, каміння, наклейки – не менш вдалий спосіб освіжити набридлий френч.

Ідеї французького манікюру

Незвичайний френч

Рожевий градієнт

Різнокольоровий дизайн

Сміливий нейл-арт

Металік – хіт сезону

Яскраве оформлення

Контраст глянцю та матовості

Симпатичний френч-дизайн

Більше кольору

Нестандартний нейл-арт

Шик і блиск

Яскраво та по-літньому

Ніжний дизайн

Свіжа ідея френча

Стильний дизайн френчу

Раніше "Телеграф" розповідав про стильні дизайни білого манікюру, який ніколи не вийде із моди. А ще ми писали, який дизайн нюдового манікюру цього літа на піку трендів.