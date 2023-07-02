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Як модно одягатися цього літа: топ-9 трендів, які потрібно встигнути приміряти до холодів (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Літо – пора стильних образів Новина оновлена 02 липня 2023, 19:07
Літо – пора стильних образів. Фото Freepik

Лише одна модна тенденція може кардинально покращити ваше літнє вбрання

Поки що погода балує теплом, встигніть вплести у свої літні образи останні новинки моди. Цього сезону не втрачають популярності деякі тренди, що вже полюбилися модницям, наприклад, спідниці максі, але й знову повернулися до нас "привіти з минулого" — всілякі банти й об’ємні квіти.

Як модно одягатися влітку-2023? Докладніше про це розповідає блог стилістки alexakorolchuk в Instagram.

Гарячі тренди літа 2023:

  • Банти. Носіть цей аксесуар у волоссі, зав’язуйте стрічки на сумку або прикрасьте своїми руками топ.
  • Рожевий колір. Актуальний у будь-якому відтінку та будь-якому прояві: одяг, аксесуари, прикраси.
  • Об’ємні квіти. Ця деталь опинилася на піку тенденцій і носиться на одязі, прикрасах, сумках та взутті.
  • Спідниця довжини максі. Вибирайте моделі з деніму, льону чи шовку. Два останні матеріали – ідеальний варіант для спеки.
  • Легка тонка шаль. Додасть вашому образу витонченості та елегантності, хоча і з брутальними елементами гардеробу буде добре балансувати.
  • Серця. У моді одяг з вирізами у вигляді серця та відповідним принтом, сумки-серця й "серцева" біжутерія.
  • Металік. Який сезон поспіль не втрачає актуальності, тому сміливо додавайте блиск у свої аутфіти.
  • Кроше. Традиційно влітку в’язані гачком речі й аксесуари отримують свіже дихання.
  • Асиметрія. Це можуть бути вирізи, розрізи на одязі або асиметричні аксесуари.
Рожевий колір, тренд літа 2023
Рожевий колір — тренд літа
Кроше
Кроше – хіт сезону
Квіти, тренд
Квіти на одязі та прикрасах
Одяг довжини максі
Довжина максі знову в моді
Банти, тренд
Банти — новий лідер тенденцій
Тонкий шарф, тренд
Тонкий шарф — "привіт" із минулого
Металик, тренд
Металік все ще популярний
Асиметрія, тренд
Асиметрія освіжить образ
Серця, тренд
"Серцева" тема сподобалася модницям

Раніше "Телеграф" розповідав про трендове взуття цього літа. Поряд з новинками, які пропонують бренди, знову популярні "олдскульні" кеди. Ця незамінна річ стане справжньою паличкою-виручалочкою, адже доповнить образ чи не в будь-якому стилі.

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#Літо #Тренди