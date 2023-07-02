Як модно одягатися цього літа: топ-9 трендів, які потрібно встигнути приміряти до холодів (фото)

Лише одна модна тенденція може кардинально покращити ваше літнє вбрання

Поки що погода балує теплом, встигніть вплести у свої літні образи останні новинки моди. Цього сезону не втрачають популярності деякі тренди, що вже полюбилися модницям, наприклад, спідниці максі, але й знову повернулися до нас "привіти з минулого" — всілякі банти й об’ємні квіти.

Як модно одягатися влітку-2023? Докладніше про це розповідає блог стилістки alexakorolchuk в Instagram.

Гарячі тренди літа 2023:

Банти. Носіть цей аксесуар у волоссі, зав’язуйте стрічки на сумку або прикрасьте своїми руками топ.

Носіть цей аксесуар у волоссі, зав’язуйте стрічки на сумку або прикрасьте своїми руками топ. Рожевий колір. Актуальний у будь-якому відтінку та будь-якому прояві: одяг, аксесуари, прикраси.

Актуальний у будь-якому відтінку та будь-якому прояві: одяг, аксесуари, прикраси. Об’ємні квіти. Ця деталь опинилася на піку тенденцій і носиться на одязі, прикрасах, сумках та взутті.

Ця деталь опинилася на піку тенденцій і носиться на одязі, прикрасах, сумках та взутті. Спідниця довжини максі. Вибирайте моделі з деніму, льону чи шовку. Два останні матеріали – ідеальний варіант для спеки.

Вибирайте моделі з деніму, льону чи шовку. Два останні матеріали – ідеальний варіант для спеки. Легка тонка шаль. Додасть вашому образу витонченості та елегантності, хоча і з брутальними елементами гардеробу буде добре балансувати.

Додасть вашому образу витонченості та елегантності, хоча і з брутальними елементами гардеробу буде добре балансувати. Серця. У моді одяг з вирізами у вигляді серця та відповідним принтом, сумки-серця й "серцева" біжутерія.

У моді одяг з вирізами у вигляді серця та відповідним принтом, сумки-серця й "серцева" біжутерія. Металік. Який сезон поспіль не втрачає актуальності, тому сміливо додавайте блиск у свої аутфіти.

Який сезон поспіль не втрачає актуальності, тому сміливо додавайте блиск у свої аутфіти. Кроше. Традиційно влітку в’язані гачком речі й аксесуари отримують свіже дихання.

Традиційно влітку в’язані гачком речі й аксесуари отримують свіже дихання. Асиметрія. Це можуть бути вирізи, розрізи на одязі або асиметричні аксесуари.

Рожевий колір — тренд літа

Кроше – хіт сезону

Квіти на одязі та прикрасах

Довжина максі знову в моді

Банти — новий лідер тенденцій

Тонкий шарф — "привіт" із минулого

Металік все ще популярний

Асиметрія освіжить образ

"Серцева" тема сподобалася модницям

Раніше "Телеграф" розповідав про трендове взуття цього літа. Поряд з новинками, які пропонують бренди, знову популярні "олдскульні" кеди. Ця незамінна річ стане справжньою паличкою-виручалочкою, адже доповнить образ чи не в будь-якому стилі.