Підійдуть до будь-якого образу: яке взуття варто обирати цього літа

Літнє взуття повинне бути максимально легким та відкритим

Взуття є невід’ємним елементом гардеробу, тому до його вибору потрібно підходити відповідально. Цього сезону модницям рекомендують вибирати взуття, яке буде легким і універсальним, щоб гармонійно підходило під будь-який ваш look.

Експерти в матеріалі Marieclaire розповіли, які моделі зараз найбільш актуальні й стильно виглядатимуть із шортами, літніми сукнями, костюмами та іншими елементами одягу.

Босоніжки на шнурівці

Це одна з найпопулярніших моделей літнього взуття, яка не вийде з моди, тому що такі босоніжки полюбляють носити голлівудські красуні, зокрема Меган Фокс та Хейлі Бібер. Таке взуття добре поєднуватиметься з будь-яким образом, особливо якщо вибирати класичні кольори: чорний чи білий.

Яке взуття в моді влітку 2023

Босоніжки на невеликіх підборах в стилі 90-х

Лаконічні босоніжки із зручним каблуком давно утримують свої лідируючі позиції у списку трендів. Вони добре підійдуть як для прогулянки, так і для вечірнього заходу. Найкраще босоніжки будуть поєднуватися з сукнями, сарафанами довжиною міді, але також їх можна носити під джинсові шорти та спідниці.

Найпопулярніші моделі взуття цього літа

Рибальські сандалії

Таке взуття стало трендом кілька сезонів тому і продовжує користуватися попитом, що зовсім не дивно, тому що воно універсальне, зручне та відкрите. Рибальські сандалії гармонійно поєднуються з сукнями, спідницями, шортами, брюками, роблячи ваш образ більш цікавим.

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