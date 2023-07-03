Не тільки класичне бікіні: топ-4 ультрамодні фасони купальника, без яких не обійтися цього літа (фото)
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Варто додати до свого сезонного гардероба хоча б один стильний купальник
Влітку року не обійтися без купальника. Ця річ стане в нагоді хоч у відпустці на морі, хоч у звичайній поїздці до місцевої водойми чи походу на міський пляж. Головне, вибрати актуальний фасон купальника.
Влітку-2023 варто звернути увагу на чотири моделі купальника, які опинилися на піку тенденцій. Про це розповідає блог про стиль pumpyourstyle.studio в Instagram.
Тренди на купальники цього літа:
- На одне плече. Елегантний та стильний фасон, така модель додасть образу нотки загадковості.
- Відкрита спина. У такому купальнику ви матимете стриманий, елегантний і спокусливий вигляд. Якщо не любите відверті фасони, то цей варіант — саме те.
- Бікіні. Головний тренд пляжної моди, найкращий вибір, якщо прагнете отримати золотисту засмагу з мінімальними ділянками білої шкіри.
- З вирізами. Вирізи залишаються популярними вже який сезон, і прикрашають не тільки сукні й топи, а і купальники. Тому сміливо урізноманітнюйте пляжний гардероб трендовою річчю.
Раніше "Телеграф" розповідав про інші тренди пляжної моди у сезоні літо-2023. Одяг для відпустки повинен бути не тільки зручним, але й актуальним. Сорочки, топи, хустки, сітки, в’язані сукні… Цього літа в моді багато красивих речей, які зроблять ваш пляжний образ бездоганним.