Акцент на деталі: як зробити свій образ дорогим без особливих витрат

Дорогий зовнішній вигляд – не завжди означає шалено дорогі речі

Для того, щоб виглядати стильно і ловити на собі погляди оточуючих, не обов’язково витрачати багато грошей на брендові речі. Існує кілька модних хитрощів, за допомогою яких можна зробити свій look більш дорогим та вишуканим без особливих витрат.

Експерти в матеріалі Wday рекомендують наголошувати на деталях, тому що вони, насправді, надають образу "родзинки" і допомагають зробити його багатшим.

Як виглядати дорого без витрат

Бездоганний манікюр

Не варто забувати, що гарні нігті — візитна картка дівчини, тому слідкуйте за тим, щоб вони були чистими та зі свіжим манікюром. Мода на дизайн та кольори може змінюватися, але доглянуті нігті та пальці завжди будуть деталлю вашого образу та елементарним правилом гарного тону.

Прикраси

Це необов’язково мають бути діаманти або сапфіри, бувають випадки, коли звичайна біжутерія, підібрана в тон, надає образу вишуканості та шику. Але і з прикрасами переборщувати не варто, нехай у вас у скриньці лежить пара мінімалістичних сережок, перстень, браслет і намисто.

Одяг по фігурі

Щоб образ виглядав багатшим і гарнішим, потрібно, щоб одяг сидів на вас ідеально. Навіть недорога річ, якщо вона сидить на вас як влита, виглядатиме шикарно. Тому не забувайте про цю важливу деталь!

Якісні тканини

Зробити look багатим допоможуть якісні тканини, вибирайте одяг з віскози, оксамиту, шкіри, шовку – це одразу 100 балів, щоправда, коштують такі вироби дуже дорого. Але можна придбати лише одну річ, з якою можна буде створювати безліч стильних образів.

Якісне взуття

Вибирайте якісніше взуття, без зайвих деталей. Необов’язково витрачати на обновки по сотні доларів, можна придбати 1-2 пари, які добре виглядатимуть з вашим одягом і стануть ідеальним доповненням до вашого аутфіту.

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