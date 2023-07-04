Техніка кроше – тренд цього літа: топ-4 в’язані речі, які варто додати до свого гардеробу (фото)

Кроше тримається в трендах другий місяць і не збирається йти

Одна з гарячих тенденцій літнього сезону – кроше. Йдеться про техніку в’язання гачком, такі в’язані речі традиційно набирають популярності у спеку року. Коли, як не влітку, носити "діряві" топи та "рибальські сітки".

Щоб гармонійно вписати тренд у свій літній гардероб, зверніть увагу на чотири речі, виготовлені у техніці кроше. Про це розповідається у fashion-блозі mode.vise в Instagram.

За словами стилістів, одяг у техніці кроше – це не просто незамінні влітку речі, а й міжсезонний тренд, який залишиться з нами принаймні 2023 року. Стилізуючи одяг у цій техніці, рекомендується поєднувати його з гладкішими тканинами. Наприклад, в’язаний верх з атласною/шовковою спідницею або штанами. Якщо ж хочеться зробити ваш образ з річчю, виконаною в техніці кроше, цікавішим, то спробуйте поєднати різні стилі в одному вбранні.

Які речі в техніці кроше актуальні влітку 2023:

Штани,

Топ,

Сукня,

Спідниця.

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