Трендові зачіски 2023, які не вимагають особливого догляду: топ-5 стильних стрижок (фото)

Ці варіанти дуже швидко укладаються, особливо вранці

Хочете змінити свій стиль, проте не знаєте, яку стрижку вибрати, щоб освіжала ваш образ? Ми з радістю вам у цьому допоможемо, розповівши про п’ять стильних і трендових зачісок 2023 року, які ще й не вимагають особливого укладання.

Ці зачіски наголошують на унікальній красі кожної жінки, і найчастіше підходять всім без винятку. Більш того, з кожним з варіантів ви також можете експериментувати, додаючи або прибираючи чубчик, а також граючи з фарбуванням.

Трендові зачіски у 2023 році

Шег середньої довжини

Шег — це стрижка, що створює градієнт на кілька шарів зверху донизу. Ця стрижка додає об’єму та ідеально підходить для хвилястого волосся та всіх типів обличчя.

Подовжена стрижка боб

Така зачіска доходить до плечей, а також підходить для кучерявого волосся. Ця стрижка ідеально обрамляє ваше обличчя.

Боб з чубчиком

Стрижка "боб" із чубчиком-шторкою — тренд 2023 року. Підходить для всіх форм обличчя та стилів.

Піксі-боб

Любителькам дуже короткого волосся підійде ця модна зачіска! Стрижка Піксі в поєднанні з Бобом — це стрижка, покликана підкреслити риси обличчя і виділити вилиці.

Пряме каре

Тим, кому набридло довге волосся, пряме каре до ключиці пожвавить образ і освіжить ваш зовнішній вигляд.

"Телеграф" писав раніше, які зачіски та стрижки не підходять жінкам за 50 років. Стилісти вказали на низку важливих моментів.