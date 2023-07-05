Трендові зачіски 2023, які не вимагають особливого догляду: топ-5 стильних стрижок (фото)
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Ці варіанти дуже швидко укладаються, особливо вранці
Хочете змінити свій стиль, проте не знаєте, яку стрижку вибрати, щоб освіжала ваш образ? Ми з радістю вам у цьому допоможемо, розповівши про п’ять стильних і трендових зачісок 2023 року, які ще й не вимагають особливого укладання.
Ці зачіски наголошують на унікальній красі кожної жінки, і найчастіше підходять всім без винятку. Більш того, з кожним з варіантів ви також можете експериментувати, додаючи або прибираючи чубчик, а також граючи з фарбуванням.
Трендові зачіски у 2023 році
- Шег середньої довжини
Шег — це стрижка, що створює градієнт на кілька шарів зверху донизу. Ця стрижка додає об’єму та ідеально підходить для хвилястого волосся та всіх типів обличчя.
- Подовжена стрижка боб
Така зачіска доходить до плечей, а також підходить для кучерявого волосся. Ця стрижка ідеально обрамляє ваше обличчя.
- Боб з чубчиком
Стрижка "боб" із чубчиком-шторкою — тренд 2023 року. Підходить для всіх форм обличчя та стилів.
- Піксі-боб
Любителькам дуже короткого волосся підійде ця модна зачіска! Стрижка Піксі в поєднанні з Бобом — це стрижка, покликана підкреслити риси обличчя і виділити вилиці.
- Пряме каре
Тим, кому набридло довге волосся, пряме каре до ключиці пожвавить образ і освіжить ваш зовнішній вигляд.
"Телеграф" писав раніше, які зачіски та стрижки не підходять жінкам за 50 років. Стилісти вказали на низку важливих моментів.