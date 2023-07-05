Завжди у тренді: класичний манікюр, який ніколи не перестане бути актуальним (фото)

Ці дизайни будуть чудово виглядати на будь-якій довжині нігтів.

Час іде і мода дуже швидко змінюється. Однак є речі, які непідвладні жодним стильним змінам. Серед них класичний манікюр.

Ділимося з вами найгарячішими та стильними ідеями класичного манікюру, які ніколи не перестануть бути актуальними! Топ-п’ять варіантів дизайнів – далі.

Тренди манікюру, які завжди актуальні

Нюдові відтінки завжди в тренді! Вони надають нігтям природного та вишуканого вигляду.

завжди в тренді! Вони надають нігтям природного та вишуканого вигляду. Френч манікюр – класика, яка ніколи не застаріває! Спробуйте варіанти з різнокольоровими наконечниками чи дизайном у вигляді півмісяця.

Мармуровий ефект – елегантність та вишуканість в одному дизайні!

– елегантність та вишуканість в одному дизайні! Мінімалізм – менше – значить більше! Прості лінії, геометричні форми та невеликі акценти додадуть стиль та характер вашого манікюру.

– менше – значить більше! Прості лінії, геометричні форми та невеликі акценти додадуть стиль та характер вашого манікюру. Матовий фініш – додаткова нотка розкоші! Спробуйте нанести матове покриття на свій манікюр, щоб створити ефект вельветової поверхні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що поза тенденціями залишається актуальним французький манікюр. Однак улітку є можливість урізноманітнити традиційний френч кольоровим дизайном.