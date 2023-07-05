Завжди у тренді: класичний манікюр, який ніколи не перестане бути актуальним (фото)
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Ці дизайни будуть чудово виглядати на будь-якій довжині нігтів.
Час іде і мода дуже швидко змінюється. Однак є речі, які непідвладні жодним стильним змінам. Серед них класичний манікюр.
Ділимося з вами найгарячішими та стильними ідеями класичного манікюру, які ніколи не перестануть бути актуальними! Топ-п’ять варіантів дизайнів – далі.
Тренди манікюру, які завжди актуальні
- Нюдові відтінки завжди в тренді! Вони надають нігтям природного та вишуканого вигляду.
- Френч манікюр – класика, яка ніколи не застаріває! Спробуйте варіанти з різнокольоровими наконечниками чи дизайном у вигляді півмісяця.
- Мармуровий ефект – елегантність та вишуканість в одному дизайні!
- Мінімалізм – менше – значить більше! Прості лінії, геометричні форми та невеликі акценти додадуть стиль та характер вашого манікюру.
- Матовий фініш – додаткова нотка розкоші! Спробуйте нанести матове покриття на свій манікюр, щоб створити ефект вельветової поверхні.
Раніше "Телеграф" розповідав, що поза тенденціями залишається актуальним французький манікюр. Однак улітку є можливість урізноманітнити традиційний френч кольоровим дизайном.