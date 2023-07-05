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Завжди у тренді: класичний манікюр, який ніколи не перестане бути актуальним (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Тренди манікюру, які завжди актуальні Новина оновлена 05 липня 2023, 13:16
Тренди манікюру, які завжди актуальні. Фото pexels.com

Ці дизайни будуть чудово виглядати на будь-якій довжині нігтів.

Час іде і мода дуже швидко змінюється. Однак є речі, які непідвладні жодним стильним змінам. Серед них класичний манікюр.

Ділимося з вами найгарячішими та стильними ідеями класичного манікюру, які ніколи не перестануть бути актуальними! Топ-п’ять варіантів дизайнів – далі.

Тренди манікюру, які завжди актуальні

  • Нюдові відтінки завжди в тренді! Вони надають нігтям природного та вишуканого вигляду.
  • Френч манікюр – класика, яка ніколи не застаріває! Спробуйте варіанти з різнокольоровими наконечниками чи дизайном у вигляді півмісяця.
  • Мармуровий ефект – елегантність та вишуканість в одному дизайні!
  • Мінімалізм – менше – значить більше! Прості лінії, геометричні форми та невеликі акценти додадуть стиль та характер вашого манікюру.
  • Матовий фініш – додаткова нотка розкоші! Спробуйте нанести матове покриття на свій манікюр, щоб створити ефект вельветової поверхні.
мармур на нігтях
білий мармуровий манікюр
молочний френч із кольором
мінімалістичний манікюр
манікюр з акцентним пальцем
манікюр з блискітками
кольоровий матовий манікюр
манікюр із серцем
коричневий манікюр
манікюр геометрія
зворотний френч
манікюр матовий
світлий мармуровий манікюр
чорний матовий манікюр
класичний френч
манікюр з крапками
манікюр мінімалізм
кольоровий френч
нюдовий манікюр
френч зі стразами
мармуровий манікюр
бежевий манікюр

Раніше "Телеграф" розповідав, що поза тенденціями залишається актуальним французький манікюр. Однак улітку є можливість урізноманітнити традиційний френч кольоровим дизайном.

Теги:
#Мода #Манікюр #Тренди