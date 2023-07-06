Який манікюр зробити у липні 2023: трендові ідеї, які викличуть захоплення (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Можна вибирати як яскраві, так і спокійні відтінки
Існує безліч незвичайних дизайнів, за допомогою яких ваш манікюр буде привертати увагу оточуючих та піднімати вам настрій. А літо — це дивовижна пора, щоб пробувати нові ідеї, експериментувати з різними техніками та надихатися гарними відтінками.
У липні можна спробувати зробити манікюр як із яскравими кольорами, так і зі спокійними, все залежить від вашого емоційного стану. У будь-якому випадку, ви знайдете для себе саме той дизайн, який гармонійно поєднуватиметься з вашими модними образами і додасть в них "родзинку". У матеріалі Volosomanjaki підказали кілька стильних варіантів.
Який манікюр зробити у липні 2023 року
Омбре
Виглядає такий манікюр дуже ефектно і стильно, така техніка створює тривимірний вигляд, що дає ілюзію світла та тіні на нігтиках. Якщо хочете привнести у своє життя яскравості, вибирайте рожеві, салатові, блакитні відтінки.
Двоколірний літній манікюр
Такий манікюр виглядає одночасно просто і стильно, причому як на коротких, так і на довгих нігтях. Вибирайте гарні кольори, щоб вони поєднувалися між собою, наприклад, рожевий з нюдовим або білим, а синій з молочним і т.д.
Манікюр з блискітками
Такий дизайн буде виглядати яскраво, свіжо та ефектно. Для цього важливо просто нанести блиск тонко, без фанатизму, щоб не зіпсувати дизайн, а лише надати йому елегантності. Можна використовувати гліттер або сухі блискітки, або просто блискучий лак для нігтів.
"Телеграф" писав раніше, як цього літа зробити на нігтиках не нудний френч. Модницям підказали кілька стильних варіантів.