Який манікюр зробити у липні 2023: трендові ідеї, які викличуть захоплення (фото)

Можна вибирати як яскраві, так і спокійні відтінки

Існує безліч незвичайних дизайнів, за допомогою яких ваш манікюр буде привертати увагу оточуючих та піднімати вам настрій. А літо — це дивовижна пора, щоб пробувати нові ідеї, експериментувати з різними техніками та надихатися гарними відтінками.

У липні можна спробувати зробити манікюр як із яскравими кольорами, так і зі спокійними, все залежить від вашого емоційного стану. У будь-якому випадку, ви знайдете для себе саме той дизайн, який гармонійно поєднуватиметься з вашими модними образами і додасть в них "родзинку". У матеріалі Volosomanjaki підказали кілька стильних варіантів.

Який манікюр зробити у липні 2023 року

Омбре

Виглядає такий манікюр дуже ефектно і стильно, така техніка створює тривимірний вигляд, що дає ілюзію світла та тіні на нігтиках. Якщо хочете привнести у своє життя яскравості, вибирайте рожеві, салатові, блакитні відтінки.

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Як зробити манікюр омбре 2023

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Двоколірний літній манікюр

Такий манікюр виглядає одночасно просто і стильно, причому як на коротких, так і на довгих нігтях. Вибирайте гарні кольори, щоб вони поєднувалися між собою, наприклад, рожевий з нюдовим або білим, а синій з молочним і т.д.

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стильний двокольоровий манікюр на літо

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Манікюр з блискітками

Такий дизайн буде виглядати яскраво, свіжо та ефектно. Для цього важливо просто нанести блиск тонко, без фанатизму, щоб не зіпсувати дизайн, а лише надати йому елегантності. Можна використовувати гліттер або сухі блискітки, або просто блискучий лак для нігтів.

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стильний дизайн манікюру на липень 2023

"Телеграф" писав раніше, як цього літа зробити на нігтиках не нудний френч. Модницям підказали кілька стильних варіантів.