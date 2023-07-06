Висока посадка, паєтки й бандо: топ-7 фасонів купальників, які зроблять вас зіркою на будь-якому пляжі (фото)

Цього сезону різноманітність фасонів купальників приємно вразить будь-яку модницю

Головний атрибут літнього гардеробу – купальник. Чи їдете ви на море, чи вирушаєте на пікнік до місцевої водойми або засмагаєте в міському басейні, без цієї речі не обійтися. До того ж тренди на купальники влітку 2023 надають величезний вибір фасонів і кольорів.

Які купальники в моді цього сезону? Про тенденції розповідає блог стилістки Jurstyle в Instagram.

Топ-7 трендових фасонів купальників влітку-2023:⠀

Топи-бандо. Хороший варіант для невеликих грудей. Але пам’ятайте, що без бретельок досить незручний для плавання, а для пірнання точно не підійде. Для "валяння на пляжі" або вечірки — саме те.

Хороший варіант для невеликих грудей. Але пам’ятайте, що без бретельок досить незручний для плавання, а для пірнання точно не підійде. Для "валяння на пляжі" або вечірки — саме те. Купальники-металік або в паєтках. Такі фасони привертають увагу. Проте завадять приховати якусь зону тіла купальником чи скоригувати її.

Такі фасони привертають увагу. Проте завадять приховати якусь зону тіла купальником чи скоригувати її. Квітковий сад. Головний літній тренд. А ще це чудовий спосіб збільшити зону грудей за допомогою декору із 3D-квітів.

Головний літній тренд. А ще це чудовий спосіб збільшити зону грудей за допомогою декору із 3D-квітів. Злитий купальник. Цей фасон повернувся до моди. Вирізи на різних частинах тіла додадуть йому актуальності.

Цей фасон повернувся до моди. Вирізи на різних частинах тіла додадуть йому актуальності. Висока посадка. Вічно модний фасон. Ідеальне рішення для тих, хто не хоче вдягати бікіні. Підкреслять талію.

Вічно модний фасон. Ідеальне рішення для тих, хто не хоче вдягати бікіні. Підкреслять талію. Маленький чорний купальник. Якщо вибір не ваш, то беріть чорний колір, до того ж бренди порадували випуском моделей купальників у цьому кольорі.

Якщо вибір не ваш, то беріть чорний колір, до того ж бренди порадували випуском моделей купальників у цьому кольорі. Купальник тілесного кольору Не втрачає популярності й така кольорова гама. Найбільш вдало буде поєднуватися із засмаглою шкірою та білими речами (накидкою, шортами, аксесуарами) й золотом.

Модні купальники влітку 2023

Фасон, щоб підкреслити талію

Вирізи – тренд цього літа

Стильні фасони купальників

Чорний колір – безпрограшний варіант

Квітковий декор — чудовий вибір

Металик — тренд, який торкнувся і купальників

Тілесні відтінки – хіт сезону

Раніше "Телеграф" розповідав, що у топі літніх тенденцій речі в техніці кроше. В’язані сукні, туніки, спідниці та навіть штани чудово впишуться у ваш сезонний гардероб.