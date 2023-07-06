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Висока посадка, паєтки й бандо: топ-7 фасонів купальників, які зроблять вас зіркою на будь-якому пляжі (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Купальник – обов’язкова річ літнього гардеробу
Купальник – обов’язкова річ літнього гардеробу. Фото Колаж "Телеграфу"

Цього сезону різноманітність фасонів купальників приємно вразить будь-яку модницю

Головний атрибут літнього гардеробу – купальник. Чи їдете ви на море, чи вирушаєте на пікнік до місцевої водойми або засмагаєте в міському басейні, без цієї речі не обійтися. До того ж тренди на купальники влітку 2023 надають величезний вибір фасонів і кольорів.

Які купальники в моді цього сезону? Про тенденції розповідає блог стилістки Jurstyle в Instagram.

Топ-7 трендових фасонів купальників влітку-2023:⠀

  • Топи-бандо. Хороший варіант для невеликих грудей. Але пам’ятайте, що без бретельок досить незручний для плавання, а для пірнання точно не підійде. Для "валяння на пляжі" або вечірки — саме те.
  • Купальники-металік або в паєтках. Такі фасони привертають увагу. Проте завадять приховати якусь зону тіла купальником чи скоригувати її.
  • Квітковий сад. Головний літній тренд. А ще це чудовий спосіб збільшити зону грудей за допомогою декору із 3D-квітів.
  • Злитий купальник. Цей фасон повернувся до моди. Вирізи на різних частинах тіла додадуть йому актуальності.
  • Висока посадка. Вічно модний фасон. Ідеальне рішення для тих, хто не хоче вдягати бікіні. Підкреслять талію.
  • Маленький чорний купальник. Якщо вибір не ваш, то беріть чорний колір, до того ж бренди порадували випуском моделей купальників у цьому кольорі.
  • Купальник тілесного кольору Не втрачає популярності й така кольорова гама. Найбільш вдало буде поєднуватися із засмаглою шкірою та білими речами (накидкою, шортами, аксесуарами) й золотом.

Модні купальники влітку 2023

Модні купальники 2023
Фасон, щоб підкреслити талію
Модні купальники 2023
Вирізи – тренд цього літа
Модні купальники 2023
Стильні фасони купальників
Модні купальники 2023
Чорний колір – безпрограшний варіант
Модні купальники 2023
Квітковий декор — чудовий вибір
Модні купальники 2023
Металик — тренд, який торкнувся і купальників
Модні купальники 2023
Тілесні відтінки – хіт сезону

Раніше "Телеграф" розповідав, що у топі літніх тенденцій речі в техніці кроше. В’язані сукні, туніки, спідниці та навіть штани чудово впишуться у ваш сезонний гардероб.

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#Купальники #Тренди