Висока посадка, паєтки й бандо: топ-7 фасонів купальників, які зроблять вас зіркою на будь-якому пляжі (фото)
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Цього сезону різноманітність фасонів купальників приємно вразить будь-яку модницю
Головний атрибут літнього гардеробу – купальник. Чи їдете ви на море, чи вирушаєте на пікнік до місцевої водойми або засмагаєте в міському басейні, без цієї речі не обійтися. До того ж тренди на купальники влітку 2023 надають величезний вибір фасонів і кольорів.
Які купальники в моді цього сезону? Про тенденції розповідає блог стилістки Jurstyle в Instagram.
Топ-7 трендових фасонів купальників влітку-2023:⠀
- Топи-бандо. Хороший варіант для невеликих грудей. Але пам’ятайте, що без бретельок досить незручний для плавання, а для пірнання точно не підійде. Для "валяння на пляжі" або вечірки — саме те.
- Купальники-металік або в паєтках. Такі фасони привертають увагу. Проте завадять приховати якусь зону тіла купальником чи скоригувати її.
- Квітковий сад. Головний літній тренд. А ще це чудовий спосіб збільшити зону грудей за допомогою декору із 3D-квітів.
- Злитий купальник. Цей фасон повернувся до моди. Вирізи на різних частинах тіла додадуть йому актуальності.
- Висока посадка. Вічно модний фасон. Ідеальне рішення для тих, хто не хоче вдягати бікіні. Підкреслять талію.
- Маленький чорний купальник. Якщо вибір не ваш, то беріть чорний колір, до того ж бренди порадували випуском моделей купальників у цьому кольорі.
- Купальник тілесного кольору Не втрачає популярності й така кольорова гама. Найбільш вдало буде поєднуватися із засмаглою шкірою та білими речами (накидкою, шортами, аксесуарами) й золотом.
Модні купальники влітку 2023
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