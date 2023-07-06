У такому купальнику ви будете королевою пляжу: топ-5 найтрендовіших фасонів (фото)
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Від злитих купальників з авантюрними вирізами до мінімалістичних бікіні
Літо в самому розпалі, і погода за вікном так і манить вирушити на пляж. А що потрібне для відпочинку біля води? Правильно – купальник! І звичайно ж кожна модниця хоче, щоб її пляжний образ був чарівний. Давайте тоді розбиратися, які фасони купальників у тренді у 2023 році.
Як зазначає harpersbazaar, цього літа варто відмовитися від класичних злитих і пов’язаних гачком купальників, і звернути увагу на нові форми: з зав’язками, що регулюються, і продумано розташованими вирізами. Розповідаємо про п’ять найстильніших фасонів.
Тренди купальників на літо 2023
- Різні вирізи
Влітку 2023 року дизайнери кинули виклик традиційним силуетам купальних костюмів, виходячи за рамки класичного крою та пропонують несподівані форми. Перекручені бретельки, широкі, незвичайні, звивисті вирізи – тренд цього літа.
- Мотиви русалки
Немає нічого кращого для експериментів із трендом русалки 2023 року, ніж купальники. Топи у вигляді черепашок, принт з паєтками, морські елементи — вибір великий.
- Топ із бретельками на шиї
Кожен сезон приносить свою частку ностальгічних силуетів, і в 2023 це бретельки на шиї. При чому неважливо це купальник або роздільний.
- Блискучі тканини
Злиті купальники та бікіні всіх фасонів та кольорів прикрашені блискучими деталями – писк сезону.
- Купальник на одне плече
Своєрідний баланс дизайну, який не завадить активному дню на пляжі або басейні: трохи відвертий, але одночасно і закритий.
Раніше "Телеграф" розповідав про інші тренди пляжної моди у сезоні літо-2023. Одяг для відпустки повинен бути не тільки зручним, але й актуальним. Сорочки, топа, хустки, сітки, в’язані сукні ... Цього літа в моді багато красивих речей, які зроблять ваш пляжний образ бездоганним.