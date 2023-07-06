У такому купальнику ви будете королевою пляжу: топ-5 найтрендовіших фасонів (фото)

Від злитих купальників з авантюрними вирізами до мінімалістичних бікіні

Літо в самому розпалі, і погода за вікном так і манить вирушити на пляж. А що потрібне для відпочинку біля води? Правильно – купальник! І звичайно ж кожна модниця хоче, щоб її пляжний образ був чарівний. Давайте тоді розбиратися, які фасони купальників у тренді у 2023 році.

Як зазначає harpersbazaar, цього літа варто відмовитися від класичних злитих і пов’язаних гачком купальників, і звернути увагу на нові форми: з зав’язками, що регулюються, і продумано розташованими вирізами. Розповідаємо про п’ять найстильніших фасонів.

Тренди купальників на літо 2023

Різні вирізи

Влітку 2023 року дизайнери кинули виклик традиційним силуетам купальних костюмів, виходячи за рамки класичного крою та пропонують несподівані форми. Перекручені бретельки, широкі, незвичайні, звивисті вирізи – тренд цього літа.

Мотиви русалки

Немає нічого кращого для експериментів із трендом русалки 2023 року, ніж купальники. Топи у вигляді черепашок, принт з паєтками, морські елементи — вибір великий.

Топ із бретельками на шиї

Кожен сезон приносить свою частку ностальгічних силуетів, і в 2023 це бретельки на шиї. При чому неважливо це купальник або роздільний.

Блискучі тканини

Злиті купальники та бікіні всіх фасонів та кольорів прикрашені блискучими деталями – писк сезону.

Купальник на одне плече

Своєрідний баланс дизайну, який не завадить активному дню на пляжі або басейні: трохи відвертий, але одночасно і закритий.

Раніше "Телеграф" розповідав про інші тренди пляжної моди у сезоні літо-2023. Одяг для відпустки повинен бути не тільки зручним, але й актуальним. Сорочки, топа, хустки, сітки, в’язані сукні ... Цього літа в моді багато красивих речей, які зроблять ваш пляжний образ бездоганним.