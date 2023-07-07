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Ваші ручки будуть чарівними: топ-6 найтрендовіших дизайнів манікюру на літо 2023 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Тренди літнього манікюру 2023 — фото
Тренди літнього манікюру 2023 — фото. Фото pexels.com

Надихайтеся і вибирайте собі стильний дизайн

Літо — найкращий час для експериментів з яскравими квітами та новими дизайнами нігтів. Однак найчастіше найактуальнішими залишаються дизайни, які вже давно перевірені часом.

Розповідаємо про найкрасивіші та найсоковитіші дизайни літнього манікюру 2023, що б ви завжди були в тренді. Дивіться, вивчайте, надихайтеся і підкорюйте цей світ із гарними нігтиками.

Тренди літнього манікюру 2023:

  • Пастель – це вже класика, яка завжди актуальна, особливо якщо зміксувати її з мінімальним дизайном.
  • Мікс френча та однотону – дуже стильне поєднання двох класичних стилів, яке утворює новий тренд.
  • Хвилі — такі дизайни все ще актуальні, тому можете їх сміливо вибирати. Мінімалізм — класика, яка буде актуальна завжди.
  • Абстракція — геометричні фігури, мазки, лінії, візерунки. Тут політ твоєї фантазії взагалі не обмежений.
  • Яскраві відтінки – наймодніші: бузковий, барбі-рожевий, жовтий, м’ятно-зелений, небесно-блакитний.
Тренди літнього манікюру 2023 – яскравий різнокольоровий
Тренди літнього манікюру 2023 — пастельний у горошок.
Тренди літнього манікюру 2023 — яскраві кольори
Тренди літнього манікюру 2023 — зворотний френч
Тренди літнього манікюру 2023 — геометрія
Тренди літнього манікюру 2023 — яскравий френч та однотон
Тренди літнього манікюру 2023 – білий мінімалізм
Тренди літнього манікюру 2023 – сині хвилі
Тренди літнього манікюру 2023 — мінімалізм у горошок
Тренди літнього манікюру 2023 – нюдова абстрація
Тренди літнього манікюру 2023 – стильні хвилі
Тренди літнього манікюру 2023 – ніжні хвилі
Тренди літнього манікюру 2023 – яскравий дизайн
Тренди літнього манікюру 2023 – яскраві хвилі
Тренди літнього манікюру 2023 – матова пастель
Тренди літнього манікюру 2023 – яскравий леопард
Тренди літнього манікюру 2023 — нюд
Тренди літнього манікюру 2023 — абстракція
Тренди літнього манікюру 2023 — мінімалізм

"Телеграф" писав раніше, як цього літа зробити на нігтиках нудний френч. Модницям підказали кілька стильних варіантів.

Теги:
#Мода #Манікюр #Стиль