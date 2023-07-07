Ваші ручки будуть чарівними: топ-6 найтрендовіших дизайнів манікюру на літо 2023 (фото)
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Надихайтеся і вибирайте собі стильний дизайн
Літо — найкращий час для експериментів з яскравими квітами та новими дизайнами нігтів. Однак найчастіше найактуальнішими залишаються дизайни, які вже давно перевірені часом.
Розповідаємо про найкрасивіші та найсоковитіші дизайни літнього манікюру 2023, що б ви завжди були в тренді. Дивіться, вивчайте, надихайтеся і підкорюйте цей світ із гарними нігтиками.
Тренди літнього манікюру 2023:
- Пастель – це вже класика, яка завжди актуальна, особливо якщо зміксувати її з мінімальним дизайном.
- Мікс френча та однотону – дуже стильне поєднання двох класичних стилів, яке утворює новий тренд.
- Хвилі — такі дизайни все ще актуальні, тому можете їх сміливо вибирати. Мінімалізм — класика, яка буде актуальна завжди.
- Абстракція — геометричні фігури, мазки, лінії, візерунки. Тут політ твоєї фантазії взагалі не обмежений.
- Яскраві відтінки – наймодніші: бузковий, барбі-рожевий, жовтий, м’ятно-зелений, небесно-блакитний.
"Телеграф" писав раніше, як цього літа зробити на нігтиках нудний френч. Модницям підказали кілька стильних варіантів.