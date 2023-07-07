Ваші ручки будуть чарівними: топ-6 найтрендовіших дизайнів манікюру на літо 2023 (фото)

Надихайтеся і вибирайте собі стильний дизайн

Літо — найкращий час для експериментів з яскравими квітами та новими дизайнами нігтів. Однак найчастіше найактуальнішими залишаються дизайни, які вже давно перевірені часом.

Розповідаємо про найкрасивіші та найсоковитіші дизайни літнього манікюру 2023, що б ви завжди були в тренді. Дивіться, вивчайте, надихайтеся і підкорюйте цей світ із гарними нігтиками.

Тренди літнього манікюру 2023:

Пастель – це вже класика, яка завжди актуальна, особливо якщо зміксувати її з мінімальним дизайном.

Мікс френча та однотону – дуже стильне поєднання двох класичних стилів, яке утворює новий тренд.

Хвилі — такі дизайни все ще актуальні, тому можете їх сміливо вибирати. Мінімалізм — класика, яка буде актуальна завжди.

Абстракція — геометричні фігури, мазки, лінії, візерунки. Тут політ твоєї фантазії взагалі не обмежений.

Яскраві відтінки – наймодніші: бузковий, барбі-рожевий, жовтий, м’ятно-зелений, небесно-блакитний.

"Телеграф" писав раніше, як цього літа зробити на нігтиках нудний френч. Модницям підказали кілька стильних варіантів.