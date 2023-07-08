Поза часом та модою: найстильніші короткі стрижки для чоловіків 2023 (фото)

Найпростіший спосіб підвищити самооцінку — вибрати відповідну зачіску

Хоча багато хто спокушається довгим волоссям, короткі стрижки, як і раніше, обов’язкові для більшості чоловіків. Що може бути приємнішим, ніж свіжий, чистий, елегантний і, перш за все, простий у догляді вигляд? Тим більше, що на сьогодні існує тисяча і один спосіб носити коротке волосся.

Ці стрижки не тільки додадуть вашим "гривам" більшого обсягу, але й дадуть вам більше контролю, коли справа доходить до догляду за волоссям. У той час як довге волосся більш схильне до пошкоджень, січених кінців, сплутування і сухості, і щодня вимагають набагато більшого догляду, короткі варіанти менш вибагливі.

Ми зібрали для вас найпопулярніші стилі коротких стрижок та зачісок 2023 року. У цій вибірці ви знайдете натхнення для своєї майбутньої зачіски. Тут варіанти і щоб підкреслити короткі сторони, підрізи, виголені волосся, вицвітання, шари та багато іншого.

Зазначимо, що класичні короткі зачіски, як правило, прості. Однак і їм можна додати більше витонченості, додавши вицвітання або вирізи, щоб надати зачісці більше характеру та чарівності.

Короткі стрижки для чоловіків 2023 року: ідеї

Раніше ми розповідали, які стрижки стали супер-трендами у сезоні 2023-24. Пропонуємо вам відразу сім варіантів на різну довжину волосся : у цьому списку кожна знайде собі щось до смаку.