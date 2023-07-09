Рус

З таким манікюром ви будете королевою пляжу: 10 стильних дизайнів, щоб прикрасити нігті цього літа (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Літній манікюр має бути бездоганним
Літній манікюр має бути бездоганним. Фото pexels.com

Всі відтінки моря актуальні цього сезону, тому сміливо фарбуйте нігті бірюзовим або аквамариновим лаком

Літній манікюр завжди про яскравість та соковитість відтінків. Коли ще, якщо не в сезон відпусток, експериментувати із нейл-дизайнами. Сміливо додавайте малюнки й прикрашайте ваші нігті декором у морському стилі.

"Телеграф" публікує десять стильних ідей манікюру, який ідеально підійде для походу на пляж. Такий дизайн прикрасить нігті будь-яких форм і довжин.

Влітку в нейл-тенденціях переважають яскраві кольори лаків для нігтів. Особливе місце займають всілякі морські відтінки, починаючи від бірюзового та кобальтового й закінчуючи блакиттю і аквамариновим. Тому, якщо не можете визначитися з тоном, зверніть увагу на синю палітру.

Ті, хто люблять однотонне покриття нігтів, можуть досягти ефекту за допомогою соковитого відтінку. Якщо ви не проти стильного нейл-дизайну, то прикрасьте нігті малюнками. Це може бути мінімалістична абстракція або акуратне зображення океанських хвиль. Акцентом вашого манікюру стане прикраса у вигляді мушлів.

Ідеї манікюру на літо 2023

Блакитний манікюр
Незвичайна ідея
Манікюр з камінням
Ефектна прикраса
Манікюр з краплями води
Краплі води – безпрограшний варіант
Бірюзовий манікюр
Гарний колір
Синій манікюр
Такий дизайн – тренд сезону
Синій манікюр
У морських відтінках
Бірюзовий манікюр
Блискуча бірюза
Яскравий манікюр
Яскраво та соковито
Морський манікюр
Стильний нейл-арт
Манікюр з мушлями
Манікюр з мушлями

Раніше "Телеграф" розповідав, що попри зміну тенденцій у нейл-арті залишається актуальним французький манікюр. Якщо традиційний варіант вам набрид, то є відмінні способи урізноманітнити френч.

Теги:
#Манікюр