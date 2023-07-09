З таким манікюром ви будете королевою пляжу: 10 стильних дизайнів, щоб прикрасити нігті цього літа (фото)

Всі відтінки моря актуальні цього сезону, тому сміливо фарбуйте нігті бірюзовим або аквамариновим лаком

Літній манікюр завжди про яскравість та соковитість відтінків. Коли ще, якщо не в сезон відпусток, експериментувати із нейл-дизайнами. Сміливо додавайте малюнки й прикрашайте ваші нігті декором у морському стилі.

"Телеграф" публікує десять стильних ідей манікюру, який ідеально підійде для походу на пляж. Такий дизайн прикрасить нігті будь-яких форм і довжин.

Влітку в нейл-тенденціях переважають яскраві кольори лаків для нігтів. Особливе місце займають всілякі морські відтінки, починаючи від бірюзового та кобальтового й закінчуючи блакиттю і аквамариновим. Тому, якщо не можете визначитися з тоном, зверніть увагу на синю палітру.

Ті, хто люблять однотонне покриття нігтів, можуть досягти ефекту за допомогою соковитого відтінку. Якщо ви не проти стильного нейл-дизайну, то прикрасьте нігті малюнками. Це може бути мінімалістична абстракція або акуратне зображення океанських хвиль. Акцентом вашого манікюру стане прикраса у вигляді мушлів.

Ідеї манікюру на літо 2023

Незвичайна ідея

Ефектна прикраса

Краплі води – безпрограшний варіант

Гарний колір

Такий дизайн – тренд сезону

У морських відтінках

Блискуча бірюза

Яскраво та соковито

Стильний нейл-арт

Манікюр з мушлями

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