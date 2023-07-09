Будете виглядати смішно та безглуздо: з чим категорично не можна носити босоніжки

Ці дві речі в комбінації з цим взуттям точно зіпсують враження про вас

До вибору літнього взуття походьте усвідомлено, тому що воно має бути не тільки красивим, а й зручним. І в спекотні дні ідеальним варіантом стануть босоніжки, які додадуть вашому образу елегантності та стилю. Однак є речі, з якими таке взуття категорично не слід носити.

Експерти в матеріалі OBOZREVATEL розповіли, що попри те, що босоніжки — універсальне взуття, є предмети гардеробу, з якими вони виглядатимуть безглуздо і зіпсують про вас все враження.

З яким одягом не можна носити босоніжки

З легінсами

Не варто експериментувати і одягати босоніжки під спортивне взуття, адже до легінсів дійсно найкраще підходять кросівки або кеди, хоча багато хто поєднує їх ще з чоботями та ботильйонами. Але в комбінації з витонченими босоніжками або грубими сандалями образ вийде смішним.

з яким одягом не можна носити босоніжки

Із джоггерами

Те саме стосується і джоггерів, їх найкраще також носити зі спортивним взуттям або з ботильнонами-панчохами з гострим носом. Але точно не з босоніжками, бо це моветон.

під який одяг не підходять босоніжки

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