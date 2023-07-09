Плойка не знадобиться: як зробити в домашніх умовах об’ємні та красиві локони

Є кілька способів зробити красиву зачіску

Якщо хочете, щоб ваш образ був стильнішим і ефективнішим, то правильно укладіть волосся або зробіть легкі локони. Виявляється, для цього необов’язково мати під рукою спеціальну плойку.

Експерти у матеріалі Cosmo розповіли, як за допомогою інших засобів можна зробити гарну зачіску на будь-яку довжину, щоб ловити погляди оточуючих.

Як зробити локони без плойки

Коси-джгути

Можна використовувати їх як не кілька хвилин, так і на всю ніч, залежно від того, які ви хочете отримати локони. Спочатку помийте голову та висушіть її не всю, а на 70 відсотків. Потім розділіть їх проділом на кілька секцій. З кожної секції заплетіть косу-джгут. Якщо хочете легкі хвилі, тоді зафіксуйте волосся і висушіть його феном. Якщо ж ви хочете, щоб вони вийшли якіснішими, тоді залиште їх заплетеними на всю ніч.

Бігуді з паперових рушників

Візьміть паперовий рушник, зверніть трубочкою і накрутіть на кожне пасмо волосся, зв’язавши кінці. І так проробіть з усім волоссям, але тільки воно повинно бути злегка вологим. Лягайте спати, а вранці розв’яжіть імпровізовані бігуді і у вас вийдуть гарні локони.

Шпильки

Все, що потрібно для створення легких локон — розділити волосся на пасма, кожну секцію обвити навколо пальців і зафіксувати їх шпилькою. Потім з таким укладанням вирушайте спати або підсушіть феном, щоб отримати зачіску за 5 хвилин.

"Телеграф" писав раніше, як зробити стильну зачіску лише за 10 хвилин. Ці варіанти підійдуть для прогулянки, офісу чи зустрічі з друзями.