Таким манікюром ви захочете хизуватися все літо: десять стильних дизайнів з ромашками (фото)
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Манікюр з ромашками додасть вашому образу легкості та грайливості
Цього літа в нейл-тенденціях панує різноманітність: кольоровий френч, пляжна тематика, малюнки в морському стилі, квіти і не тільки. Особливе місце серед трендів займає дизайн з ромашками, яким модниці готові хизуватися все літо.
Манікюр з ромашками актуальний влітку 2023 як ніколи і прикрасить нігті будь-яких довжин і форм, пише Byrdie. Зверніть увагу на десять стильних ідей, щоб ромашковий дизайн був бездоганним.
Квіткові нігті завжди привертають увагу, тому нейл-дизайн із ромашками – безпрограшний варіант. Витончені квіткові нейл-арти використовують всі кольори веселки, доводячи, що є багато способів носити ромашковий тренд. Ви можете поєднувати квіти з френчем, блискучим покриттям та іншими принтами.
Ромашки можуть бути єдиним кольоровим акцентом вашого манікюру. Якщо ж цього літа ви не проти додати яскравості, то покривайте нігті відразу кількома лаками для нігтів. Тренди не обмежують у виборі кольору, актуальні відтінки, починаючи від бузкового та рожевого й закінчуючи лимонним і лаймовим.
Манікюр з ромашками: стильні ідеї
Раніше "Телеграф" розповідав, який вибрати манікюр для відпочинку. Цього сезону особливо популярні нейл-арти у морському стилі. Відтінки блакитного та синього – найтрендовіші.