Таким манікюром ви захочете хизуватися все літо: десять стильних дизайнів з ромашками (фото)

Манікюр з ромашками додасть вашому образу легкості та грайливості

Цього літа в нейл-тенденціях панує різноманітність: кольоровий френч, пляжна тематика, малюнки в морському стилі, квіти і не тільки. Особливе місце серед трендів займає дизайн з ромашками, яким модниці готові хизуватися все літо.

Манікюр з ромашками актуальний влітку 2023 як ніколи і прикрасить нігті будь-яких довжин і форм, пише Byrdie. Зверніть увагу на десять стильних ідей, щоб ромашковий дизайн був бездоганним.

Квіткові нігті завжди привертають увагу, тому нейл-дизайн із ромашками – безпрограшний варіант. Витончені квіткові нейл-арти використовують всі кольори веселки, доводячи, що є багато способів носити ромашковий тренд. Ви можете поєднувати квіти з френчем, блискучим покриттям та іншими принтами.

Ромашки можуть бути єдиним кольоровим акцентом вашого манікюру. Якщо ж цього літа ви не проти додати яскравості, то покривайте нігті відразу кількома лаками для нігтів. Тренди не обмежують у виборі кольору, актуальні відтінки, починаючи від бузкового та рожевого й закінчуючи лимонним і лаймовим.

Манікюр з ромашками: стильні ідеї

Рожевий – хіт сезону

Яскравий дизайн

Мікс принтів

Ніжний лавандовий

Різнокольоровий нейл-арт

Ефектний дизайн

Не обмежуйтесь одним кольором

Френч по-новому

Гламурний варіант

Патріотичні відтінки

Раніше "Телеграф" розповідав, який вибрати манікюр для відпочинку. Цього сезону особливо популярні нейл-арти у морському стилі. Відтінки блакитного та синього – найтрендовіші.