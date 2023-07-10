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Як можна створити образ "смачним", поєднавши романтику і спорт: 7 модних формул (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Романтичні та спортивні акценти гармонійно поєднуються в одному образі Новина оновлена 10 липня 2023, 16:43
Романтичні та спортивні акценти гармонійно поєднуються в одному образі. Фото Freepik

Створюйте літні аутфіти, не обмежуючи себе в одному стилі

Чи задумувались ви, чому легкі повітряні сукні гармонійно поєднуються з ковбойськими чоботами? А штани карго з босоніжками на підборах? Все це мікс стилів! Цей найулюбленіший прийом багатьох модниць дозволяє зробити образ цікавим, багаторівневим та, без перебільшення, "смачним".

Аби надихнутись на модні експерименти цього літа, експерти з блогу про моду pumpyourstyle.studio підготували розбір семи літніх образів, в яких використаний мікс стилів. Не бійтесь експериментувати та поєднувати те, що, на перший погляд, здається непоєднуваним, адже сьогодні у стилістиці рамки майже стерті.

Як поєднувати в образі різні стилі: 7 формул

дівчина в шкіряних шортах
Романтика + драма - кежуал
дівчина і джинсові шорти
Романтика + спорт + кежуал + препі
дівчина в сорочці
Офіційно-діловий + мілітарі + спорт
дівчина в максі спідниці
Романтика + офіційно-діловий
спортивний одяг
Офіційно-діловий + спорт
дівчина в піджаку
Кежуал + офіційно-діловий + спорт
дівчина в шортах
Спорт + офіційно-діловий + дизайнерський

Нагадаємо, що безперечний тренд сезону — трикотажна сукня. Вона має чудовий вигляд в денних образах і добре підійде для вечері з друзями або походу в театр. Стиліст Ната Москаленко раніше показала актуальні формули образів з трикотажною сукнею.

Раніше "Телеграф" розповідав, як стилізувати образ у стилі old money для чоловіків. Його шанувальником, до речі, є італійський актор Мікеле Морроне, який став зіркою еротичного польського фільму "365 днів".

Теги:
#Мода #Стиль