Як можна створити образ "смачним", поєднавши романтику і спорт: 7 модних формул (фото)

Створюйте літні аутфіти, не обмежуючи себе в одному стилі

Чи задумувались ви, чому легкі повітряні сукні гармонійно поєднуються з ковбойськими чоботами? А штани карго з босоніжками на підборах? Все це мікс стилів! Цей найулюбленіший прийом багатьох модниць дозволяє зробити образ цікавим, багаторівневим та, без перебільшення, "смачним".

Аби надихнутись на модні експерименти цього літа, експерти з блогу про моду pumpyourstyle.studio підготували розбір семи літніх образів, в яких використаний мікс стилів. Не бійтесь експериментувати та поєднувати те, що, на перший погляд, здається непоєднуваним, адже сьогодні у стилістиці рамки майже стерті.

Як поєднувати в образі різні стилі: 7 формул

Романтика + драма - кежуал

Романтика + спорт + кежуал + препі

Офіційно-діловий + мілітарі + спорт

Романтика + офіційно-діловий

Офіційно-діловий + спорт

Кежуал + офіційно-діловий + спорт

Спорт + офіційно-діловий + дизайнерський

Нагадаємо, що безперечний тренд сезону — трикотажна сукня. Вона має чудовий вигляд в денних образах і добре підійде для вечері з друзями або походу в театр. Стиліст Ната Москаленко раніше показала актуальні формули образів з трикотажною сукнею.

Раніше "Телеграф" розповідав, як стилізувати образ у стилі old money для чоловіків. Його шанувальником, до речі, є італійський актор Мікеле Морроне, який став зіркою еротичного польського фільму "365 днів".