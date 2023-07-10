Як можна створити образ "смачним", поєднавши романтику і спорт: 7 модних формул (фото)
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Створюйте літні аутфіти, не обмежуючи себе в одному стилі
Чи задумувались ви, чому легкі повітряні сукні гармонійно поєднуються з ковбойськими чоботами? А штани карго з босоніжками на підборах? Все це мікс стилів! Цей найулюбленіший прийом багатьох модниць дозволяє зробити образ цікавим, багаторівневим та, без перебільшення, "смачним".
Аби надихнутись на модні експерименти цього літа, експерти з блогу про моду pumpyourstyle.studio підготували розбір семи літніх образів, в яких використаний мікс стилів. Не бійтесь експериментувати та поєднувати те, що, на перший погляд, здається непоєднуваним, адже сьогодні у стилістиці рамки майже стерті.
Як поєднувати в образі різні стилі: 7 формул
Нагадаємо, що безперечний тренд сезону — трикотажна сукня. Вона має чудовий вигляд в денних образах і добре підійде для вечері з друзями або походу в театр. Стиліст Ната Москаленко раніше показала актуальні формули образів з трикотажною сукнею.
Раніше "Телеграф" розповідав, як стилізувати образ у стилі old money для чоловіків. Його шанувальником, до речі, є італійський актор Мікеле Морроне, який став зіркою еротичного польського фільму "365 днів".