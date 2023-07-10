Виглядатимуть ідеально: які моделі джинсів допоможуть приховати недоліки фігури

У гардеробі кожної модниці знайдеться парочка джинсів

Джинси давно стали предметом базового гардеробу, тому що зручні, універсальні та практичні, а ще чудово виглядають на будь-якому типі фігури. Є навіть моделі, які допоможуть приховати зайве, а також візуально витягнути ваш силует.

Експерти в матеріалі Meta розповіли, які фасони джинсів слід вибирати, якщо вам хочеться приховати недоліки фігури, але при цьому виглядати сучасно і стильно.

Які джинси приховають недоліки фігури

Джинси кльош від стегна

Якщо хочете приховати "зайве" на стегнах і в районі живота, тоді вибирайте таку модель джинсів. Її добре поєднувати із елегантними блузами. Ще джинси кльош найкраще носити з оверсайзом або приталеним верхом у заправленому вигляді.

які джинси приховують недоліки фігури

Оверсайз

Така модель — справжній порятунок для власниць пишних стегон, а також дівчат з іншими проблемними зонами. Оверсайз джинси не лише приховують усе непотрібне, а й роблять правильний акцент на талії.

моделі джинсів, які приховують недоліки фігури

Укорочені джинси

Ця модель джинсів допомагає візуально приховати об’ємні ікри та зробити талію більш тонкою та витонченою. У спеку укорочені джинси найкраще поєднувати з мінімалістичними босоніжками з тонкими перемичками.

як приховати недоліки фігури за допомогою штанів

"Телеграф" писав раніше, які моделі джинсів час викинути з гардеробу, тому що вони втратили свою актуальність. Краще вибрати моделі, які зараз у тренді.