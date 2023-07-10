Обов’язкова річ цього літа: топ-4 стильні сукні, в яких будь-яка жінка буде неперевершеною (фото)

Сатинові сукні вже давно перейшли в розділ бази, тож влітку без них не обійтися

Неможливо уявити літній гардероб без струменевих суконь. Відмінний варіант, який актуальний поза трендами, вироби з шовку, атласу й сатину. Така річ дивовижно впишеться в образи влітку і зробить королевою будь-яку жінку.

Модницям варто звернути на чотири "легкі" літні сукні на день і ніч. Про це розповідає блог про моду mode.vise у Instagram.

Стилісти відзначають, що вже багато років сукня в білизняному стилі є основним предметом гардеробу ікон моди, знаменитостей та інстаграм-інфлюенсерів. Легка сукня з атласу або шовку просто must have спекотного літа і цього року.

Вибирайте фасон, який підкреслить вашу фігуру, яскравий колір або нюдовий відтінок — справа смаку. У топ-4 актуальні сатинові сукні цього літа: міні, міді або максі, а також сукня в білизняному стилі. Носити таку річ можна окремо або поєднувати із блейзерами, сорочками й іншими топами. Така сукня однаково чудово виглядає як з підборами, так і з лаконічними кедами.

Максі — тренд цього літа

Міні покаже красу ваших ніг

Така сукня стане вашою улюбленою

У виборі кольору не обмежуйтесь

Міді – завжди вдала довжина

Сукня з піджаком або пальто — чудова комбінація

Біла сукня з шовку поєднується з усім

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