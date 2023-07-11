Стильний манікюр, який не можна пропустити: модні тенденції нейл-арту на літо 2023 року (фото)

Вибір дизайнів настільки величезний, що задовольнить будь-який смак

Досі ваш манікюр був скоріше класичним, мінімалістичним та одноманітним? Адже на вулиці літо, тому час змінити курс і дослідити фантастичний світ яскравого літнього нейл-арту. Дайте волю своїй творчості та отримуйте задоволення від сучасних дизайнів.

Немає межі того, що може зробити вашу творчість, вам просто потрібно наважитися почати! А "Телеграф" допоможе вам швидше визначитись. До вашої уваги трендові, яскраві та дуже стильні варіанти манікюру на літо 2023 на будь-який смак та колір. Кожна модниця 100% знайде собі підхожий дизайн.

Тренди літнього манікюру 2023

Яскравий зворотний французький манікюр — використовуйте красиві неонові відтінки, щоб надати вашим нігтям нотки зухвалості.

Двоколірний нейл-арт – актуальний як ніколи.

– актуальний як ніколи. Нейл-арт у рожевому кольорі . Рожевий — один із ключових кольорів сезону.

. Рожевий — один із ключових кольорів сезону. Квітковий манікюр — квіткова атмосфера завжди справляє враження на нігтях.

— квіткова атмосфера завжди справляє враження на нігтях. Неоновий нейл-арт — флуоресцентний колір чарівний, особливо на засмаглій шкірі.

Раніше "Телеграф" розповідав, який вибрати манікюр для відпочинку. Цього сезону особливо популярні нейл-арти у морському стилі. Відтінки блакитного та синього – найтрендовіші.