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Стильний манікюр, який не можна пропустити: модні тенденції нейл-арту на літо 2023 року (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Тренди літнього манікюру 2023 — фото
Тренди літнього манікюру 2023 — фото. Фото santeplusmag.com

Вибір дизайнів настільки величезний, що задовольнить будь-який смак

Досі ваш манікюр був скоріше класичним, мінімалістичним та одноманітним? Адже на вулиці літо, тому час змінити курс і дослідити фантастичний світ яскравого літнього нейл-арту. Дайте волю своїй творчості та отримуйте задоволення від сучасних дизайнів.

Немає межі того, що може зробити вашу творчість, вам просто потрібно наважитися почати! А "Телеграф" допоможе вам швидше визначитись. До вашої уваги трендові, яскраві та дуже стильні варіанти манікюру на літо 2023 на будь-який смак та колір. Кожна модниця 100% знайде собі підхожий дизайн.

Тренди літнього манікюру 2023

  • Яскравий зворотний французький манікюр — використовуйте красиві неонові відтінки, щоб надати вашим нігтям нотки зухвалості.
  • Двоколірний нейл-арт – актуальний як ніколи.
  • Нейл-арт у рожевому кольорі. Рожевий — один із ключових кольорів сезону.
  • Квітковий манікюр — квіткова атмосфера завжди справляє враження на нігтях.
  • Неоновий нейл-арт — флуоресцентний колір чарівний, особливо на засмаглій шкірі.
яскравий неоновий манікюр
рожеве омбре на нігтях
рожевий манікюр
неновий манікюр
зворотний френч
манікюр у двох кольорах
манікюр з квітами
яскравий френч
манікюр із сухоцвітами
квітковий манікюр
двокольоровий манікюр
Яскравий зворотний френч

Раніше "Телеграф" розповідав, який вибрати манікюр для відпочинку. Цього сезону особливо популярні нейл-арти у морському стилі. Відтінки блакитного та синього – найтрендовіші.

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#Мода #Манікюр #Тренди