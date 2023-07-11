Ніколи так не одягайтесь: топ-5 частих помилок у літніх образах (фото)

Перегляньте свій гардероб, щоб позбутися неактуальних речей

Літо-2023 радує модниць безліччю тенденцій, проте навіть одна недоречна деталь здатна зруйнувати образ. Не допускайте стилістичних промахів, інакше ваше вбрання буде застарілим і недолугим.

Стилістка Тетяна Голота називає п’ять головних помилок – руйнівників літніх аутфітів. Про це вона розповідає на своїй сторінці в Instagram.

Помилка №1

Неактуальні речі та застарілі силуети зіпсують будь-який образ. Краще вибирати речі більш розслабленого крою.

Силует має бути вільнішим

Другий образ набагато актуальніший

Помилка №2

Образи, створені виключно в одному стилі (романтичному, бохо чи іншому), давно стали ознакою відсутності смаку. Зараз мода робить акцент на еклектиці, тому не бійтеся експериментувати зі стилями.

Так уже не одягаються

Помилка №3

Підбирати сумку та взуття одне до одного – погана ідея. Аксесуари необов’язково мають збігатися за кольором. Сумка й взуття можуть перегукуватися, проте ненав’язливо.

Не підбирайте сумку до взуття

Помилка №4

Носити акцентні костюми, зокрема принтовані, слід не комплектом, а окремо. "Костюм – це не сукня": наголошує стилістка. Краще надягайте верх і низ костюма з іншими речами, так ви складете більше стильних нарядів.

Носити костюм у комплекті — антитренд

Помилка №5

Заправляти футболку з принтом так, що "ламається" малюнок, не можна. Голота закликала виправити цю помилку якнайшвидше.

Заправляйте футболку правильно

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