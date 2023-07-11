Які спідниці в моді цього літа: топ-4 фасони, що опинилися на піку трендів (фото)

Без стильної спідниці влітку не обійтися

Неможливо уявити літній гардероб без стильних спідниць. Цей жіночний елемент чудово впишеться не лише в романтичні образи, а й аутфіти у стилі бохо, кежуал та спорт-шик. Особливо актуальні цього сезону чотири фасони.

Які спідниці в моді влітку 2023? Детальніше про це розповідає блог про стиль mode.vise в Instagram.

Так, стилісти називають спідницю більш універсальним предметом жіночого літнього гардеробу, ніж сукня. І справді, з цією річчю комбінуються як топи й блузи, так і сорочки, піджаки або легкі джемпери.

Найтрендовіші спідниці в сезоні літо-2023:

Мереживна спідниця. Цей матеріал традиційно стає популярнішим у теплу пору року, тому сміливо носіть спідниці з мережива.

Цей матеріал традиційно стає популярнішим у теплу пору року, тому сміливо носіть спідниці з мережива. Спідниця-пов’язка. Супертрендовий фасон цього літа, який зробить із будь-якої жінки королеву стилю.

Супертрендовий фасон цього літа, який зробить із будь-якої жінки королеву стилю. Спідниця з бахромою. Якщо хочеться додати в образ акцент, вибирайте не звичайну спідницю, а декоровану бахромою, яка знову в моді в 2023 році.

Якщо хочеться додати в образ акцент, вибирайте не звичайну спідницю, а декоровану бахромою, яка знову в моді в 2023 році. Асиметрична спідниця із деніму. Джинсові моделі не втрачають актуальності та й дуже комфортні. Тоді як асиметричний крій додасть в образ родзинку.

Мереживо — тренд літа

Ультрамодний фасон

Бахрома знову актуальна

Незвичайні спідниці для літа

Стильні варіанти

Грайливі образи

Раніше "Телеграф" розповідав, які сукні опинилися на піку трендів улітку 2023 року. Якщо шукаєте "вічно модний" фасон, то зверніть увагу на легкі сатинові сукні, в яких можна ходити хоч вдень, хоч уночі.