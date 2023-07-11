Які спідниці в моді цього літа: топ-4 фасони, що опинилися на піку трендів (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Без стильної спідниці влітку не обійтися
Неможливо уявити літній гардероб без стильних спідниць. Цей жіночний елемент чудово впишеться не лише в романтичні образи, а й аутфіти у стилі бохо, кежуал та спорт-шик. Особливо актуальні цього сезону чотири фасони.
Які спідниці в моді влітку 2023? Детальніше про це розповідає блог про стиль mode.vise в Instagram.
Так, стилісти називають спідницю більш універсальним предметом жіночого літнього гардеробу, ніж сукня. І справді, з цією річчю комбінуються як топи й блузи, так і сорочки, піджаки або легкі джемпери.
Найтрендовіші спідниці в сезоні літо-2023:
- Мереживна спідниця. Цей матеріал традиційно стає популярнішим у теплу пору року, тому сміливо носіть спідниці з мережива.
- Спідниця-пов’язка. Супертрендовий фасон цього літа, який зробить із будь-якої жінки королеву стилю.
- Спідниця з бахромою. Якщо хочеться додати в образ акцент, вибирайте не звичайну спідницю, а декоровану бахромою, яка знову в моді в 2023 році.
- Асиметрична спідниця із деніму. Джинсові моделі не втрачають актуальності та й дуже комфортні. Тоді як асиметричний крій додасть в образ родзинку.
Раніше "Телеграф" розповідав, які сукні опинилися на піку трендів улітку 2023 року. Якщо шукаєте "вічно модний" фасон, то зверніть увагу на легкі сатинові сукні, в яких можна ходити хоч вдень, хоч уночі.