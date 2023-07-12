Все має бути гармонійно: як правильно поєднувати літні сукні з кедами
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Літо – найкращий час для модних експериментів
Спекотного літа точно не обійтися без легких, гарних суконь, адже вони надають образу жіночності та елегантності. І найчастіше модниці поєднують їх з кедами, тому що це взуття зручне та підходить практично під будь-який образ. Але важливо, щоб речі гармонійно виглядали один з одним, тоді look вийде справді молодіжним та стильним.
Експерти у матеріалі OBOZREVATEL підказали кілька виграшних комбінацій, які можна вибрати як для прогулянки містом, так і для зустрічі з друзями у кафе.
Як поєднувати літні сукні з кедами
Джинсовий сарафан + кеди
Зараз у моді денім, тому джинсовий сарафан у поєднанні з кедами та білою футболкою виглядатиме дуже стильно, причому на будь-якому типі фігури. Такий образ вийде сучасним та практичним, і його, до речі, можна доповнити якимось аксесуаром.
Літня сукня + кеди
Експерти радять під таке вбрання не вибирати масивне взуття, а навпаки, одягати кеди без принтів та деталей, що привертають увагу. Образ повинен вийти "спокійним" і жіночним, тому модницям радять віддати перевагу сукням з відкритими плечима.
Сукня-комбінація + кеди
Ще один стильний варіант, який гармонійно виглядатиме, але тільки за умови, що ви оберете кеди на низькій підошві. Таким чином у вас вийде гармонійно поєднати романтичний та спортивний стиль, але при цьому залишатися ефектною та уникнути насмішок.
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