Все має бути гармонійно: як правильно поєднувати літні сукні з кедами

Літо – найкращий час для модних експериментів

Спекотного літа точно не обійтися без легких, гарних суконь, адже вони надають образу жіночності та елегантності. І найчастіше модниці поєднують їх з кедами, тому що це взуття зручне та підходить практично під будь-який образ. Але важливо, щоб речі гармонійно виглядали один з одним, тоді look вийде справді молодіжним та стильним.

Експерти у матеріалі OBOZREVATEL підказали кілька виграшних комбінацій, які можна вибрати як для прогулянки містом, так і для зустрічі з друзями у кафе.

Як поєднувати літні сукні з кедами

Джинсовий сарафан + кеди

Зараз у моді денім, тому джинсовий сарафан у поєднанні з кедами та білою футболкою виглядатиме дуже стильно, причому на будь-якому типі фігури. Такий образ вийде сучасним та практичним, і його, до речі, можна доповнити якимось аксесуаром.

як поєднувати літній сарафан з кедами

Літня сукня + кеди

Експерти радять під таке вбрання не вибирати масивне взуття, а навпаки, одягати кеди без принтів та деталей, що привертають увагу. Образ повинен вийти "спокійним" і жіночним, тому модницям радять віддати перевагу сукням з відкритими плечима.

які сукні можна носити з кедами

Сукня-комбінація + кеди

Ще один стильний варіант, який гармонійно виглядатиме, але тільки за умови, що ви оберете кеди на низькій підошві. Таким чином у вас вийде гармонійно поєднати романтичний та спортивний стиль, але при цьому залишатися ефектною та уникнути насмішок.

з якими сукнями гармонійно поєднуються кеди

"Телеграф" писав раніше, яке взуття слід обирати цього літа. Дівчатам підказали, на які моделі слід звернути увагу.