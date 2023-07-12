Коси, пучки та локони: десять трендових зачісок, які варто встигнути зробити цього літа (фото)

З правильною зачіскою ви матемите стильний вигляд в будь-якій ситуації

Актуальна стрижка зробить ваш літній образ бездоганним. Якщо ви володарка довгого волосся, то обов’язково спробуйте зробити зачіски, які опинилися на піку трендів цього сезону.

Варто звернути увагу на десять стильних зачісок, які легко повторити. Про це розповідає матеріал журналу Hello.

У теплу пору року носити розпущене волосся не завжди комфортно, тому сміливо експериментуйте з зачісками у спеку і не тільки. Різні пучки — тренд цього літа, можете прикрасити зачіску шпильками в стилі 90-х або доповнити "локонами пристрасті".

Коси – ще один варіант стильної літньої зачіски. Особливо популярні так звані пухирчасті коси. Кольорові гумки та грайливі аксесуари доповнять вбрання в стилістиці нульових, яка знову в моді. Якщо хочеться створити елегантний образ, то спробуйте вишуканий варіант зачіски з кліпсами-камеліями.

Модні зачіски 2023

Кучері завжди в моді

Високі хвости – хіт сезону

Пухнастий хвіст — зручна зачіска

Додайте прикраси для волосся

Ніжні кліпси додадуть образу вишуканості

Пучок — відмінна літня зачіска

Варіант для літніх урочистостей

Пухирчаста коса — тренд цього літа

Розкішна коса

Модний акесуар

Раніше "Телеграф" розповідав, як обрати правильну зачіску жінкам за 50 років. Стильні варіанти коротких стрижок допоможуть омолодити зовнішній вигляд без зайвих клопотів.