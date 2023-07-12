Стильно, зручно та не жарко: чим замінити джинси у літньому гардеробі
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Є предмети гардеробу, які краще підійдуть для літнього образу
Джинси — невід’ємний елемент будь-якого гардеробу, тому що вони зручні, практичні та універсальні. Але тільки не в спеку, тому що ця улюблена річ не пропускає повітря та не має еластичності. Значить на літо слід підібрати цікаві альтернативи цим штанам.
Експерти у матеріалі "УНІАН" розповіли, що носити в спеку замість джинсів, щоб образ вийшов "легким", стильним та цікавим.
Що носити у спеку замість джинсів
Штани палаццо
Вибирайте моделі широких штанів з легких матеріалів, наприклад, бавовни, тому що вона ідеально підходить для літа, забезпечуючи свободу рухів та максимальний комфорт. Стилісти кажуть, що зараз у моді штани на високій посадці, за їх допомогою талію можна зробити стрункішою.
Джоґери
Легкі та комфортні штани, які не прилягають до тіла, тому в них не буде спекотно. Відмінна риса джоггерів — гумка на талії та щиколотках. Іноді вони доповнені кишенями і завжди звужені донизу.
Легінси або лосини
Якщо ви віддаєте перевагу спортивному стилю, то легінси або лосини зможуть стати відмінною альтернативою джинсам, тому що добре поєднуються як з футболками, так і з топами, вільними блузами або туніками.
"Телеграф" писав раніше, які моделі штанів остаточно вийшли з моди. Експерти радять не вдягати їх, щоб не зіпсувати свій look.