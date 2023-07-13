Не лише квіти-чокери: топ-7 трендових прикрас, які підвищать градус стилю в образі (фото)
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За допомогою деталей-трендів ваш лук буде стильним і завершеним
Аксесуари та прикраси додають образу завершеності, чи то стрічка у волоссі чи яскрава краватка. Цього сезону тренди пропонують широкий вибір: у моду повернулися чокери-квітки, не втрачають популярності перли та ланцюги.
Які прикраси у тренді в 2023 році? Детальніше про це розповідає у своєму блозі в Instagram стилістка Ольга Литвинова.
За словами стилістки, у спеку саме аксесуари як ніколи стають важливими і допомагають надати характеру образам. У топі тенденцій цього разу виявилися:
- Квітки-чокери (з будь-яких матеріалів). Впишуться як у романтичні, так і в образи у стилі кежуал.
- Стрічки та банти. Сміливо носіть його на волоссі, сумках і не тільки.
- Краватки. Цей аксесуар знову в моді, тож подумайте, як вписати його у свій ансамбль.
- Шнурки з підвіскою й без. Незвичайний елемент стане родзинкою вашого образу.
- Перлини. Перли ніколи не виходять із моди, особливо популярний тренд на великі намистини.
- Ланцюги. Один із універсальних варіантів прикраси, який доповнить як повсякденні, так і святкові комплекти.
- Масивні браслети. Тоненькі ланцюжки на руках канули в лету, сьогодні носимо більші прикраси.
Раніше "Телеграф" розповідав, які часті помилки можуть зіпсувати літній образ. Навіть трендові прикраси не допоможуть, якщо ви одягли застарілі речі чи створили неактуальний силует.