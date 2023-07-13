Не лише квіти-чокери: топ-7 трендових прикрас, які підвищать градус стилю в образі (фото)

За допомогою деталей-трендів ваш лук буде стильним і завершеним

Аксесуари та прикраси додають образу завершеності, чи то стрічка у волоссі чи яскрава краватка. Цього сезону тренди пропонують широкий вибір: у моду повернулися чокери-квітки, не втрачають популярності перли та ланцюги.

Які прикраси у тренді в 2023 році? Детальніше про це розповідає у своєму блозі в Instagram стилістка Ольга Литвинова.

За словами стилістки, у спеку саме аксесуари як ніколи стають важливими і допомагають надати характеру образам. У топі тенденцій цього разу виявилися:

Квітки-чокери (з будь-яких матеріалів). Впишуться як у романтичні, так і в образи у стилі кежуал.

(з будь-яких матеріалів). Впишуться як у романтичні, так і в образи у стилі кежуал. Стрічки та банти . Сміливо носіть його на волоссі, сумках і не тільки.

. Сміливо носіть його на волоссі, сумках і не тільки. Краватки. Цей аксесуар знову в моді, тож подумайте, як вписати його у свій ансамбль.

Шнурки з підвіскою й без. Незвичайний елемент стане родзинкою вашого образу.

Незвичайний елемент стане родзинкою вашого образу. Перлини. Перли ніколи не виходять із моди, особливо популярний тренд на великі намистини.

Перли ніколи не виходять із моди, особливо популярний тренд на великі намистини. Ланцюги. Один із універсальних варіантів прикраси, який доповнить як повсякденні, так і святкові комплекти.

Один із універсальних варіантів прикраси, який доповнить як повсякденні, так і святкові комплекти. Масивні браслети. Тоненькі ланцюжки на руках канули в лету, сьогодні носимо більші прикраси.

Квітка-чокер – хіт цього літа

Стрічки прикрасять ваш образ

Краватки знову в моді

Перли в прикрасах — тренд сезону

Багато ланцюгів не буває

Такі підвіски суперпопулярні

Великі браслети – гаряча тенденція

Раніше "Телеграф" розповідав, які часті помилки можуть зіпсувати літній образ. Навіть трендові прикраси не допоможуть, якщо ви одягли застарілі речі чи створили неактуальний силует.