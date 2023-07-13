Елегантний манікюр у мінімалістичному стилі: прості та витончені ідеї дизайну (фото)

Мінімалізм — це завжди безпрограшний варіант

Нейл-арт 2023 знаменує собою повернення коротких, шикарних і стриманих нігтів. Тому поступіться місцем мінімалістському і ніжному манікюру, щоб зробити свої нігті більш природними. Ділимося з вами ідеями, які зараз у центрі уваги моди.

Зазначимо, що деякі з цих чудових ідей манікюру досить прості, але вони дають чудові результати і нададуть вашим рукам унікального та елегантного вигляду. Ви ще не раз зробите такий дизайн!

Незалежно від того, чи вибираєте ви матову або глянсову поверхню з нейтральними та м’якими відтінками, додавши кілька невеликих стильних малюнків або візерунків, ваші нігті виглядатимуть фантастично.

Тренди мінімалістичного манікюру 2023 року: фото

Елегантні лінії

Барвистий френч

Дрібні деталі — трикутники, крапки, серця і т.д.

Мінімалістичні малюнки

Ефект фольги

Стиль "перепелині яйця"

Раніше "Телеграф" розповідав, як створити актуальний та стильний манікюр у морській тематиці. Черепашки, краплі води, відтінки синього і не тільки елементи дизайну, які опинилися в топі літніх нейл-тенденцій.