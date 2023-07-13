Елегантний манікюр у мінімалістичному стилі: прості та витончені ідеї дизайну (фото)
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Мінімалізм — це завжди безпрограшний варіант
Нейл-арт 2023 знаменує собою повернення коротких, шикарних і стриманих нігтів. Тому поступіться місцем мінімалістському і ніжному манікюру, щоб зробити свої нігті більш природними. Ділимося з вами ідеями, які зараз у центрі уваги моди.
Зазначимо, що деякі з цих чудових ідей манікюру досить прості, але вони дають чудові результати і нададуть вашим рукам унікального та елегантного вигляду. Ви ще не раз зробите такий дизайн!
Незалежно від того, чи вибираєте ви матову або глянсову поверхню з нейтральними та м’якими відтінками, додавши кілька невеликих стильних малюнків або візерунків, ваші нігті виглядатимуть фантастично.
Тренди мінімалістичного манікюру 2023 року: фото
- Елегантні лінії
- Барвистий френч
- Дрібні деталі — трикутники, крапки, серця і т.д.
- Мінімалістичні малюнки
- Ефект фольги
- Стиль "перепелині яйця"
Раніше "Телеграф" розповідав, як створити актуальний та стильний манікюр у морській тематиці. Черепашки, краплі води, відтінки синього і не тільки елементи дизайну, які опинилися в топі літніх нейл-тенденцій.