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Елегантний манікюр у мінімалістичному стилі: прості та витончені ідеї дизайну (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Тренди мінімалістичного манікюру 2023 – ідеї
Тренди мінімалістичного манікюру 2023 – ідеї. Фото pexels.com

Мінімалізм — це завжди безпрограшний варіант

Нейл-арт 2023 знаменує собою повернення коротких, шикарних і стриманих нігтів. Тому поступіться місцем мінімалістському і ніжному манікюру, щоб зробити свої нігті більш природними. Ділимося з вами ідеями, які зараз у центрі уваги моди.

Зазначимо, що деякі з цих чудових ідей манікюру досить прості, але вони дають чудові результати і нададуть вашим рукам унікального та елегантного вигляду. Ви ще не раз зробите такий дизайн!

Незалежно від того, чи вибираєте ви матову або глянсову поверхню з нейтральними та м’якими відтінками, додавши кілька невеликих стильних малюнків або візерунків, ваші нігті виглядатимуть фантастично.

Тренди мінімалістичного манікюру 2023 року: фото

  • Елегантні лінії
  • Барвистий френч
  • Дрібні деталі — трикутники, крапки, серця і т.д.
  • Мінімалістичні малюнки
  • Ефект фольги
  • Стиль "перепелині яйця"
Тренди мінімалістичного манікюру 2023 – абстракція
Тренди мінімалістичного манікюру 2023 – кольоровий френч
Тренди мінімалістичного манікюру 2023 — деталі
Тренди мінімалістичного манікюру 2023 – френч
Тренди мінімалістичного манікюру 2023
Тренди мінімалістичного манікюру 2023 – перепелині яйця.
Тренди мінімалістичного манікюру 2023 — фольга
Тренди мінімалістичного манікюру 2023 — малюнки
Тренди мінімалістичного манікюру 2023
Тренди мінімалістичного манікюру 2023 — перепелине яйце

Раніше "Телеграф" розповідав, як створити актуальний та стильний манікюр у морській тематиці. Черепашки, краплі води, відтінки синього і не тільки елементи дизайну, які опинилися в топі літніх нейл-тенденцій.

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#Мода #Нігті #Манікюр